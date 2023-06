Максим Решетников: Россия заинтересована в заключении с Алжиром соглашения о свободной торговле

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России заинтересовано в создании преференциальных условий торговли с Алжиром. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе российско-алжирского бизнес-форума в Москве, посвященного возможностям кооперации и перспективам развития сотрудничества между двумя странами.

Напомним, Алжир уже пользуется единой системой тарифных преференций ЕАЭС по отдельным видам продовольственных товаров, лекарственных средств и лесоматериалов. Россия поддержала недавнюю инициативу Евразийской комиссии о запуске переговоров о создании зоны свободной торговли с Алжиром.

«В настоящий момент страны ЕАЭС ведут активные переговоры о создании зон свободной торговли с ОАЭ, Индонезией и Египтом. Переговорный процесс с Ираном на стадии завершения. В плане – переговоры с Индией. Позитивно смотрим на перспективу с Алжиром – прокомментировал Максим Решетников. – Такие договоренности помогут сформировать альтернативные производственно-сбытовые цепочки. Они создадут не только возможности для расширения географии беспошлинной торговли, но и основу для последующего двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, информационных технологий, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, промышленности, защиты окружающей среды, образования. Мы заинтересованы в договоренностях по либерализации торговли с Алжиром и готовы содействовать этому процессу в рамках ЕАЭС».

Алжир является одним из лидеров по объему взаимной торговли среди стран-партнеров России в Африке. По итогам 2022 года страна заняла третье место по объему товарооборота. В январе-мае нынешнего года зафиксирован рост товарооборота в 2,1 раза. Отмечается двукратный рост экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Сейчас Алжир – один из крупнейших импортеров российской пшеницы.

«Наши страны придерживаются курса на поступательное развитие двустороннего взаимодействия, создание условий для наращивания объемов взаимной торговли и диверсификации форм взаимодействия, – подчеркнул министр. – Необходимо стремиться к максимальному раскрытию потенциала российско-алжирских связей. Есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества в сфере транспорта, энергетики и промышленности, сельского хозяйства, геологии и недропользования, в финансово-банковской сфере. Деловое взаимодействие важно подтягивать до уровня стратегического партнерства».

Большое значение, по его словам, имеют инициативы предпринимательских кругов двух стран. Более тесная кооперация российского и алжирского бизнеса позволит существенно нарастить объемы взаимной торговли и инвестиций. На данный момент уже есть несколько успешных примеров реализации совместных проектов.

Однако еще большей активности инвесторов и экспортеров мешает ограниченное финансово-банковское сотрудничество между странами. Максим Решетников предложил по-новому настроить механизм взаимных платежей и эффективного банковского обслуживания торговых операций, а в перспективе – стремиться к формированию независимой финансовой инфраструктуры между Россией и Алжиром.

