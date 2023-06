Максим Решетников: новая модель экономики РФ основана на внутреннем спросе, собственных инвестициях, технологиях и капитале

Source: MIL-OSI Russian Language News

Только частные инвестиции могут вывести экономику России на траекторию устойчивого роста, для них необходима в том числе стабильная налоговая политика. Об этом в четверг, 15 июня, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии «Как будет развиваться российская экономика» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Говоря о рисках развития мировой экономики и их влиянии на нашу страну, глава Минэкономразвития отметил, что не сбылся сценарий отказа зарубежных партнеров от российского экспорта. «Наш экспорт остаётся эффективным. Наши партнеры оказались рациональны, действуют в первую очередь в интересах своих экономик и, соответственно, покупают то, что выгодно», – сказал он.

Министр обратил внимание, что за последние годы Россия существенно диверсифицировала свой экспорт и развила необходимую инфраструктуру. «Даже за этот год наш бизнес сделал очень многое для того, чтобы повысить свою самостоятельность, это является частью ускоренной адаптации и устойчивости экономики», – добавил он, напомнив, что о роли бизнеса и сохранении предпринимательских свобод год назад говорил на ПМЭФ Президент РФ Владимир Путин. Одновременно работа всех профильных ведомств сейчас сосредоточена на создании новых рынков, заключении соглашений о свободной торговле.

По словам Максима Решетникова, новая модель российской экономики основана на внутреннем спросе, большем упоре на собственные инвестиции, национальных технологиях и собственном капитале. В то же время экономика остается открытой к экспорту и импорту товаров и услуг, сохраняется плавающий курс рубля, открытый счет капитала для дружественных стран. Обеспечивается защита частной собственности и инвестиций, как резидентов, так и нерезидентов.

«Наша экономика адекватно ведет себя и работает. На рост спроса она ответила ростом предложения. Да, мы всё время обсуждаем инфляционные риски, но они реализуются гораздо медленнее и не в том объёме, как нам казалось, – обратил внимание министр. – Сохранив макроэкономическую стабильность, мы обеспечили достаточный денежный «кислород» экономике. Одновременно сочетали достаточно мягкую бюджетную политику, и, с нашей точки зрения, нейтральную денежную кредитную политику. Были деньги на то, чтобы структурно адаптироваться».

Максим Решетников также подчеркнул, что «вопрос стабильности налоговой политики — ключевой для стимулирования частных инвестиций». Он назвал их рост и создание новых инструментов KPI Министерства экономического развития на следующий год.

В дискуссии приняли участие помощник Президента РФ Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов, модератором сессии выступил председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

