Максим Решетников: на банковских вкладах и депозитах компаний и юрлиц размещено более 72 трлн рублей потенциальных инвестиций

Минэкономразвития нацелено на качественный рост инвестиций, об этом Максим Решетников заявил на сессии ПМЭФ «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях».

«В прошлом году и в первом квартале инвестиции поддержал бюджет. Но упор должен быть на частном секторе. Сейчас на банковских вкладах и депозитах компаний и юрлиц размещено более 72 трлн рублей. Эти средства могут быть направлены напрямую в проекты и стать высокодоходными инвестициями с большей отдачей для экономики. Инвестиции растут в приоритетных отраслях, ориентированных на обеспечение внутреннего спроса: инфраструктурное строительство, развитие транспортных коридоров, расшивка торгово-логистических ограничений, широкий спектр обрабатывающих производств, туризм», – сообщил министр экономического развития.

Для этого у Минэкономразвития работает целый набор инструментов, который включает меры поддержки малого и среднего предпринимательства, средства ФНБ, механизмы инвествычета и СЗПК, а также фабрика проектного финансирования. Через фабрику бизнес получает длинные деньги и процентный хедж, то есть защиту от повышения процентной ставки. С 2019 года Фабрикой поддержано 26 проектов на 1,8 трлн руб. На рассмотрении 50 проектов на 5,8 трлн рублей.

«Важно, что мы не отдаляемся от принципов рыночной экономики. Мы построили доверие между бизнесом и властью. Оно существует. Сегодня нам надо осознать, что стабильная макроэкономика – основа для успеха бизнеса. У нас капитала и ликвидности сейчас больше, чем есть проектов. Нам нужно больше проработанных проектов для финансирования», – отметил Председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

Максим Решетников подчеркнул, внедрение в стране регионального инвестиционного стандарта под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова создает необходимую регуляторную среду для привлечения и масштабирования инвестиций. Президент РСПП Александр Шохин отметил, в последние годы бизнес стал воспринимать государство как партнера. Подчеркнул широту мер поддержки и важность их группировки под конкретные бизнес-модели.

В сессии также приняли участие президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, модерировал сессию генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

