Максим Колесников: 6 тысяч компаний из Единого реестра инновационных компаний создали более 70 тысяч рабочих мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Малые технологические компании в нынешних условиях могут стать драйвером для обеспечения технологического суверенитета. В 2022 году более 300 млрд рублей выручки сгенерировали 6 тысяч компаний из Единого реестра получателей господдержки инновационной деятельности, а также создали более 70 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников на сессии «Россия как глобальный технологический полюс: создание компаний – «национальных чемпионов» в условиях новых стратегий» в рамках ПМЭФ-2023.

Для поддержки технологических стартапов Минэкономразвития сформировало Единый реестр получателей господдержки инновационной деятельности, который включает детальные сведения по каждой технологической компании, ее инновационному проекту и продукту. На сегодняшний день в него входят 11 тысяч компаний, по почти 6 тысячам из которых имеется расширенный набор данных. Куратором этого направления является Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. «В действующих условиях малые технологические компании могут стать драйвером для обеспечения технологического суверенитета. Уже сейчас они создают выручку и рабочие места. К примеру, 6 тысяч компаний из Единого реестра уже сгенерировали более 300 млрд рублей выручки в 2022 году и создали более 70 тыс. рабочих мест. Данные за 2022 год продолжают поступать и эти значения только растут. Единый реестр позволит встроить малые компании в формирующиеся кооперационные цепочки для создания собственных технологий и продуктов на их основе», – отметил Максим Колесников.

По словам замминистра, сейчас Минэкономразвития на основе сведений Единого реестра разрабатывает специальный портал для инвесторов и технологических компаний – «Витрину стартапов». В тестовом режиме здесь размещаются сведения о компаниях и реализуемых ими инновационных проектах, поддержанных институтами развития. «Дальше мы планируем создать на портале навигатор мер поддержки инноваций по примеру платформы МСП, где стартапу будут предложены все возможные формы государственной поддержки. Также на платформе будет размещен сервис подачи заявки на получение статуса «малой технологической компании». В будущем мы сделаем портал открытым для всех – он станет свободной площадкой общения стартапов и инвесторов», – добавил он.

В сессии также приняли участие, заместитель руководителя Секретариата первого заместителя Председателя Правительства РФ, член Межведомственной рабочей группы по реализации Национальной технологической инициативы Дмитрий Щербинин, директор института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Дан Медовников, генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, первый заместитель генерального директора Фонда «Иннопрактика» Наталья Попова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI