Максим Колесников: в рамках федпроекта «Взлет – от стартапа до IPO» поддержано около 7 тысяч высокотехнологичных компаний

равительство реализует ряд мер поддержки для технологичных компаний. В рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO», который реализуется Минэкономразвития под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова уже поддержано почти 7 тысяч компаний, совокупная инновационная выручка за прошлый год составила 378 млрд рублей, а объем внебюджетных инвестиций составил порядка 40 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников на сессии «Финансовые инструменты для чемпионов роста» в рамках ПМЭФ-2023.

«Мера поддержки реализуется через два ключевых инструмента – это льготное кредитование малых и средних технологических компаний под 3% на 5 лет через АО «МСП Банк» и механизм «доращивания» стартапов и их решений под спрос крупных компаний. По программе «доращивания» в 2022 году были поддержаны 32 компании на общую сумму 4,75 млрд рублей», – сообщил Максим Колесников.

В рамках льготного кредитования высокотехнологичных МСП одобрена выдача кредитов уже 140 компаниям, развивающим искусственный интеллект, новые материалы, а также другие продукты и технологии на общую сумму кредитов более 22,5 млрд рублей.

Также Максим Колесников напомнил, что в мае Правительством принята Концепция технологического развития РФ до 2030 года, а также внесли в Госдуму законопроект о развитии технологических компаний, разработанный Минэкономразвития. «Мы формируем понятийный аппарат, чтобы очертить контуры нашей работы. Законопроект закрепит понятия «инновационная технология», «технологическая компания», «малая технологическая компания». По сути, мы определяем специфику технологического бизнеса, чтобы разработать дополнительные решения для его развития», – отметил он.

Под понятие технологической компании будут подпадать организация, создающая или применяющая инновационные технологии при разработке или производстве продукции (в рамках своей основной экономической деятельности), что создает новые рынки или привносит экономический эффект. Кроме того, законопроект наделит Правительство полномочиями определять категории технологических компаний – в зависимости от отраслевой, функциональной и иной специфики, а также создает возможность зафиксировать определение быстрорастущих технологических компаний для определения мер поддержки.

В мероприятии также приняли участие председатель правления, Ассоциация «Быстрорастущих технологических компаний «национальных чемпионов» Олег Фомичев, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка (Банк России) Михаил Мамута, председатель правления АО «Санкт-Петербургская валютная биржа» Борис Ярышевский, руководитель блока среднего, малого бизнеса и розницы ПАО «Промсвязьбанк» Константин Басманов, председатель правления АО «МСП Банк» Иван Подберезняк, первый вице-президент ООО «Производственная компания “Аквариус”» Дмитрий Титов, директор по маркетингу ООО «НТЦ “Приводная техника”» Евгений Чупин.

