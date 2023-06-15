К 100-летию первой советской золотой монеты (15.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России 15 июня 2023 года выпускает в обращение памятную золотую монету номиналом 50 рублей
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Советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. По своим параметрам они повторяли царские 10 рублей. Их дизайн был разработан медальером Антоном Васютинским.
Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «50 РУБЛЕЙ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения: в центре — крестьянин-сеятель за работой; на заднем плане слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг. Вверху имеются рельефные надписи: по окружности — «ОДИН ЧЕРВОНЕЦ», слева в две строки — «100 ЛЕТ», слева внизу по окружности — дата «1923».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 1,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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