К 100-летию первой советской золотой монеты (15.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 15 июня 2023 года выпускает в обращение памятную золотую монету номиналом 50 рублей «100-летие золотого червонца» (каталожный

номер 5216-0126).

Советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. По своим параметрам они повторяли царские 10 рублей. Их дизайн был разработан медальером Антоном Васютинским.

Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «50 РУБЛЕЙ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения: в центре — крестьянин-сеятель за работой; на заднем плане слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг. Вверху имеются рельефные надписи: по окружности — «ОДИН ЧЕРВОНЕЦ», слева в две строки — «100 ЛЕТ», слева внизу по окружности — дата «1923».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 1,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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