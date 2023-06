Илья Торосов: инвестиции в основной капитал в 2023 году должны достичь 29,7 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сегодня приоритетными задачами Правительства России являются обеспечение роста инвестиций и привлечение финансирования в проекты импортозамещения. Для этого в 2023 году предстоит заместить 7 трлн рублей средств нерезидентов, а общий объем инвестиций в основной капитал в этом году должен составить 29,7 трлн рублей. Об этом первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов заявил на сессии «Привлечение внебюджетного финансирования в проекты импортозамещения» на полях ПМЭФ.

По словам Торосова, Фабрика проектного финансирования, государственно-частное партнерство, а также софинансирование проектов из ФНБ наряду с отраслевыми мерами поддержки доказывают свою эффективность: объем инвестиций в 2022 году увеличился на 4,6% и составил 27,9 трлн рублей. «У нас уже работает ряд механизмов и программ привлечения инвестиций. Каждая из них предусматривает обязательное внебюджетное софинансирование, и в каждой имеются обязательные требования по внебюджетным источникам», – сказал Торосов.

Фабрика проектного финансирования предоставляет хеджирование процентного риска. Для банков важно долгосрочное прогнозирование по ставке. И в рамках хеджа весь риск роста ключевой ставки государство берет на себя.

Илья Торосов отметил, что в рамках Фабрики проектного финансирования стоимость длинных инвестиций для заемщиков стала предсказуемой, а нагрузка банков на капитал снизилась в 5–7 раз. Однако в 2022 году пошло переструктурирование уже начатых инвестпроектов в связи с санкциями, изменением логистических цепочек, закупками у поставщиков. «Это ведет к удорожанию проектов или сдвигу их сроков. Следовательно, в моменте могут возникнуть проблемы с долей собственного капитала. По Фабрике это 15%. Но это тоже для некоторых проектов может быть много. Поэтому мы приняли постановление Правительства по созданию фондов акционерного капитала. Банки теперь смогут создавать фонды совместно с ВЭБом. Вкладываться в собственный капитал проектов до 10% его объема. Это поможет не останавливать эти проекты. Фонд будет давать средства на 15 лет с госгарантией на 8 лет. Следовательно, это «длинные» деньги, которые сейчас нужны экономике», – сказал он.

По другим инвестиционным механизмам первый замминистра также отметил рост привлекаемых средств. Например, сумма законтрактованных инвестиций в рамках концессионных соглашений в 2022 году составила рекордные 825 млрд рублей. Сейчас этот механизм привлечения инвестиций в инфраструктуру применяет всего 7% муниципальных образований в России. Для повышения интереса инвесторов и банков к механизму ГЧП в весеннюю сессию Госдумой будет принят во 2 и 3 чтениях системный законопроект. В Минэкономразвития ожидают эффекта от принятия законопроекта в виде прироста рынка ГЧП по итогам 2025 г. – около 60% от текущего уровня, рассказал Торосов.

При этом он отметил, что активная работа по развитию механизмов дополнительного финансирования продолжается. Планируется совмещение таксономии проектов технологического суверенитета с Фабрикой проектного финансирования. В результате поручительством госкорпорации ВЭБ.РФ будет обеспечено до 50% прямого риска банков по проектам технологического суверенитета. Это позволит увеличить кредитный портфель на сумму до 10 трлн рублей без докапитализации банковского сектора. Вся работа направлена на повышение риск-аппетита банков по участию в долгосрочных инвестиционных проектах и создание более выгодных условий для инвесторов. «Мы определили те направления, те отрасли, где мы хотим, чтобы был приток инвестиций. При этом это не регулирование с точки зрения плановой экономики, мы разрабатывали таксономию таким образом, чтобы сделать максимальные меры поддержки, чтобы при прочих равных условиях банки могли выбрать именно проект из таксономии, потому что там есть преференции», – отметил он.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI