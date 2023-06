Замминистра экономки РФ: одним из приоритетных направлений в сфере туризма является увеличение взаимного турпотока со странами СНГ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство экономического развития РФ ожидает рост въездного турпотока по итогам года до 10 млн человек благодаря запуску электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках, рассказал на сессии «Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность» на ПМЭФ заместитель министра Дмитрий Вахруков.

«Совместно с коллегами из регионов ведем большую работу по въездному туризму. Первое, что нужно сделать, – это обеспечить удобный и простой въезд иностранных гостей, это все, что мы сейчас делаем по групповым безвизовым поездкам, по запуску электронной визы, который очень ждем в первой половине июля. Это то, что мы делаем с точки зрения безвизовых режимов и развития в этом направлении. Второй приоритет во въездном туризме – это обеспечение возможности рассчитываться для иностранных гостей в стране. И еще одним приоритетом является системное продвижение России как туристического бренда, как страны, привлекательной для путешествий», – перечислил Дмитрий Вахруков.

Министерство экономического развития РФ планирует также запустить групповые безвизовые поездки с Ираном. Ведется работа над аналогичным соглашением с Индией.

До конца лета может быть осуществлен и запуск единой электронной визы, она будет доступна для 52 государств, утвержденных распоряжением Правительства, а также с этого года для Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. В настоящее время МИД России совместно с ФСБ, МВД и Минцифры налаживают каналы обмена информацией при оформлении единой электронной визы в системе «МИР».

Одним из приоритетных направлений в сфере туризма является развитие сотрудничества и увеличение взаимного турпотока со странами СНГ, а также развитие транспортного сообщения.

Дмитрий Вахруков также отметил, что актуальные вопросы в сфере как въездного, так и внутреннего туризма Минэкономразвития России в настоящее время активно обсуждает в рамках серии стратегических сессий по туризму, их итоги будут подведены в конце июля.

В свою очередь, Председатель комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал о законодательной работе: «Сегодня мы занимаемся созданием нового правового туристического контура, в котором государство выступит гарантом безопасности и качества услуг, а туристы – потребителями и основными контролерами этого качества. Нам нужна общенациональная система оценки качества услуг, выстроенная на получении полноценной обратной связи от путешествующих, а это, в свою очередь, задаст стандарты качества услуг в отрасли и заставит бизнес конкурировать за туриста».

«В 2022 году из Российской Федерации приехало 567 тыс. российских туристов. Для сравнения, в 2021 году было 190 тысяч. Мы не только достигли допандемийных показателей, но уже давно их перешагнули. Мы планируем укреплять дальнейшее сотрудничество в сфере туризма с Российской Федерацией и довести в ближайшее время количество российских туристов в Узбекистане до 1 млн человек», – сказал на сессии Руководитель сектора туризма Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Азамат Раимов.

