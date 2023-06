Дмитрий Вольвач: Россия и Киргизия развивают совместные проекты по цифровизации и альтернативной энергетике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Петербургский международный экономический форум открылся сегодня, 14 июня 2023 года, тематической сессией «Россия-Кыргызстан». За все время существования форума тема российско-киргизских отношений впервые выносится в отдельную сессию для подробного обсуждения. По словам организаторов, это говорит о новом витке развития во взаимоотношениях между Россией и Киргизией.

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач познакомил участников сессии с результатами и планами российско-киргизского сотрудничества на ближайшую перспективу.

По итогам 2022 года взаимная торговля наших стран достигла исторического максимума – более 270 млрд рублей, демонстрируя уверенные темпы роста на 36,8 % по сравнению с 2021 годом. По итогам первого квартала 2023 года сохраняется положительная динамика двустороннего товарооборота – зафиксирован рост торговли более, чем на 26 %. Объем накопленных прямых инвестиций из России в Киргизию составил 70 млрд руб. Инвестиции направляются в предприятия обрабатывающих производств, геологоразведку, добычу полезных ископаемых, а также в оптовую и розничную торговлю.

«На территории Киргизии российские компании реализуют более 40 различных проектов на сумму порядка 174,6 млрд руб, – напомнил Дмитрий Вольвач. – В числе крупнейших проектов российско-киргизского сотрудничества освоение золоторудного месторождения «Джеруй» и строительство солнечной электростанции мощностью до 300 МВт на территории Иссык-Кульской области. Совместными усилиями мы работаем над созданием российско-киргизского промышленного кластера по выпуску компонентов для солнечных модулей. Возобновляемая энергетика может стать не только одним из перспективных направлений сотрудничества между нашими странами, но и основой для низкоэмиссионного развития и устойчивости наших национальных экономик».

Обилие минеральных ресурсов и возможность получения дешевой электроэнергии из природных источников министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев назвал одними из главных конкурентных преимуществ экономики Киргизии.

«В случае, если российско-киргизским предпринимателям удастся реализовать проекты в сфере альтернативной энергетики, Кыргызстан станет единственным в Евразии источником самой дешевой в мире электроэнергии. Это, в свою очередь, создаст гигантские перспективы для развития IT-технологии и мощной научной базы, требующей больших вычислений на базе data-центров», – отметил он.

Другим перспективным направлением использования золоторудных месторождений Киргизии, по его словам, может стать выпуск новой расчётной национальной валюты, поддержанной золотом. «После введения европейских санкций и ареста российских валютных резервов многие страны задумались о необходимости создания новой международной валюты, – подчеркнул Сергей Глазьев. – Благодаря реализации данного проекта Кыргызстан мгновенно оказался бы в центре внимания всей мировой валютно-финансовой общественности. И золотой запас страны заработал бы как платёжно-расчётный центр не только для Евразийского экономического союза, но и для всей Евразии в целом».

В свою очередь, вице-премьер республики Киргизия Адылбек Касымалиев заявил, что Киргизия привержена укреплению и расширению сотрудничества с братской Россией: «Хочу ответственно заявить и выразить приверженность Кыргызской Республики к укреплению и расширению сотрудничества с братской Российской Федерацией», – сказал он. По словам Касымалиева, Киргизия готова к совместной реализации различных трендовых инициатив и устойчивых инновационных проектов. Вице-премьер выразил уверенность в том, что «посредством совместных усилий, взаимно дополняя друг друга, путем обмена опытом и знаниями» Киргизия и РФ «смогут в полной мере реализовать имеющийся экономический потенциал». «Нам важно четко понимать, что у нас имеются все предпосылки для стабильного, открытого и динамичного развития. Кыргызстан готов работать в новых форматах, искать эффективные пути и инструменты для углубления всеобъемлющего сотрудничества с Россией по всем направлениям», – сказал Адылбек Касымалиев.

Участники отметили большой потенциал для наращивания сотрудничества между Киргизией и Россией и в сфере транспорта и логистики, промышленной и агропромышленной кооперации, гуманитарного сотрудничества и цифровой экономики.

«Развитию цифровой экономики и в России, и в Киргизии сегодня уделяется повышенное внимание, – заметил Дмитрий Вольвач. – В Киргизии взят курс на внедрение цифровых технологий во всех сферах жизни. В том числе, в налогообложении, таможенном регулировании, транспорте и образовании. Цифровизация в госсекторе Киргизии внедряется на основе российского программного обеспечения и российскими специалистами, что для нас особенно важно».

Россия готова предложить киргизским партнерам собственные разработки в сфере цифровой трансформации, в области цифровизации городской среды («умный и безопасный город»), государственного управления («электронное правительство»), цифрового образования, подготовки ИТ-кадров, а также обеспечения информационной безопасности.

Наряду с крупными проектами, требующими больших капиталовложений, во взаимоотношениях России и Киргизии не менее важна реализация небольших проектов – считает замминистра. Российская корпорация «МСП» и киргизская компания «Кыргыз почтасы» в мае подписали Меморандум о взаимопонимании в области производственной кооперации и интеграции цифровых систем.

Ожидается, что в рамках ПМЭФ-2023 правительства двух стран подпишут Меморандум о взаимодействии в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и совместной адаптации сервисов цифровой платформы МСП.РФ на территории Киргизии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI