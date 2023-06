Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

условиях смены тренда глобализации на регионализацию страны СНГ и ЕАЭС стремятся к технологическому суверенитету, цифровой трансформации и расширению кооперационного сотрудничества. Происходит процесс перестроения экспортных и импортных потоков. Приоритеты смещаются в сторону новых экономических центров.

Об этом заместитель экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе бизнес-завтрака, посвященного возможностям глобальных вызовов для развития международного сотрудничества. Встреча состоялась в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

На примере взаимодействия России со странами ЕАЭС и СНГ он рассказал о развитии актуальных трендов, новых форм и инструментов интеграции.

Переход на взаимные расчеты в национальных валютах – одна из ключевых задач, влияющих на формирование комфортных условий развития как внутренней торговли между странами Содружества и «евразийской пятерки», так и для торговли с внешними партнерами.

«Во взаиморасчетах России с партнерами из СНГ и ЕАЭС доминирует российский рубль. Так, в 2022 г. в валютной структуре платежей за экспорт и импорт товаров в торговле России со странами СНГ его удельный вес составил около 75%, а в торговле со странами Союза – более 81%», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

Одновременно с трендом на дедолларизацию происходит переориентация торговых потоков России и дружественных ей стран. «Помимо 14%-роста взаимного товарооборота стран-участниц ЕАЭС в прошлом году, мы получили 9%-рост товарооборота ЕАЭС с внешними партнёрами – это 75 триллионов российских рублей, – привел данные замминистра. – При этом товарооборот России с ЕАЭС по итогам первого квартала 2023 года прирос ещё на 22%. Товарооборот России со странами СНГ в 2022 году увеличился на 17 % – до 6,6 трлн руб».

Созданию благоприятных условий для ускоренного роста взаимной торговли с дружественными странами способствуют, по его словам, расширение географии соглашений о свободной торговле, развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», а также цифровизация услуг и процессов управления транспортной инфраструктурой.

«Страны-участницы международного соглашения МТК «Север-Юг» занимаются строительством необходимой инфра¬структуры, созданием парка транспортных средств и выгодных условий для грузоотправителей», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

Эффективным инструментом усиления инвестиционной активности в евразийских регионах, по его словам, может стать вновь созданный Евразийский консорциум институтов развития, а системная работа с молодежью из студенческой среды на пространстве ЕАЭС и СНГ – поможет сближению взглядов и подходов к сотрудничеству.

«В настоящий момент очень активно развивается тренд на развитие работы с молодежью. Еще два-три года назад мы не говорили и не думали об этом направлении сотрудничества. Рассматривали исключительно экономические отношения и задачи по снятию экономических барьеров. Но сейчас любое интеграционное объединение, которое работает с молодёжью, может быть уверено в том, что у него есть будущее и есть перспективы для развития», – резюмировал замминистра.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI