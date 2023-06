Движение беспилотных грузовиков запустили на трассе М-11 «Нева»

Source: MIL-OSI Russian Language News

рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в отношении реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» состоялся запуск движения для перевозки грузов беспилотными тягачами КАМАЗ по федеральной трассе М-11 «Нева». Старт движению «беспилотников» дал Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. В мероприятии приняли участие Министр транспорта Виталий Савельев, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин.

Формирование программы ЭПР проводилось Минэкономразвития при поддержке Минтранса на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Первыми свои грузы в беспилотном режиме повезли крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение».

В рамках эксперимента будет апробирована вся цепочка процессов беспилотной перевозки в коммерческом режиме с участием цифровой инфраструктуры, что в итоге позволит масштабировать проект на другие трассы.

В ЭПР участвуют производители беспилотного транспорта (ПАО «КАМАЗ»), крупнейшие перевозчики (ООО «Глобалтрак Лоджистик», ПАО «Магнит»), Государственная компания «Автодор», которая предоставляет дорожную инфраструктуру.

«Сегодня важный, знаменательный день. Мы шли к нему два года. Сегодня кульминация в реализации правительственной инициативы «Беспилотные логистические коридоры». В этой связи хотел выделить три момента. Первое – создать беспилотный автомобиль, насыщенный искусственным интеллектом, в условиях санкций – это действительно колоссальная работа. Я хочу поздравить Сергея Анатольевича Когогина с коллегами, что удалось это сделать. Второе – это пока еще, конечно, «пилотные проекты», опытные образцы, но тем не менее – это уже коммерческий груз. В этом году должны перевезти более 50 тонн коммерческих грузов. На следующий год эта цифра возрастет в четыре раза. С самого начала отрабатывалась привлекательность бизнес-модели, финансовой модели для грузоотправителей. Сегодня участниками этого мероприятия являются также и грузоотправители. Третье – нужно понимать, что основная, даже самая главная, часть этой работы остается невидимой, потому что дело не только в этих автомобилях. Дело в том, что это, по сути, часть единой системы «автомобиль – дорога». Это единое цифровое пространство, единая цифровая платформа. Автомобиль постоянно взаимодействует с цифровым двойником дороги. Здесь очень большую роль сыграла, я хочу сказать огромное спасибо, компания «Автодор», которая в достаточно сжатые сроки сделала то, чтобы сегодня это мероприятие могло состояться. Я хочу поздравить Министра транспорта Виталия Геннадиевича Савельева, который является руководителем этого проекта», – отметил Андрей Белоусов.

«Безусловно, для экономического развития России это очень важный шаг. Мы с вами начинаем строить модель беспилотного грузового движения в нашей стране. Эти новые компетенции позволят нам на уровне передовых стандартов заниматься развитием беспилотных транспортных систем, – заявил Виталий Савельев. – Мы стартуем с 3-х грузовых автомобилей КамАЗ, в начале июля добавится 3 автомобиля, а со следующего года – еще 12. Тем самым проект будет расширяться».

«Сейчас действует 3 экспериментальных правовых режима, в рамках которых возможна апробация беспилотных транспортных средств в 38 регионах. Беспилотные автомобили уже используются — так на прошлой неделе в Москве запустили роботакси. Сегодняшнее событие в рамках ЭПР M11 «Нева» в составе проекта «Беспилотные логистические коридоры» имеет отдельное значение, так как впервые начинается коммерческое использование беспилотного грузового транспорта. Проектом предусмотрена доставка грузов в интересах компаний – заказчиков, в том числе действующих логистических операторов. Кроме того, планируется создание и использование комплекса сопутствующей цифровой инфраструктуры, отработка решений взаимодействия между транспортным средством и рядом ИТ-решений по управлению цифровой автодорогой. Ожидаем, что проект будет расширяться, планируется присоединение новых участников, прорабатываются новые маршруты», — отметил Владимир Волошин.

«Госкомпания «Автодор» предоставила возможность для взаимодействия высокоавтоматизированого транспортного средства с дорожной инфраструктурой. Оно осуществляется через программно-аппаратный комплекс АСУДД М-11 «Нева», который насчитывает почти 2 тысячи единиц оборудования. После завершения строительства обхода Твери в следующем году будет обеспечено сквозное движение по всей трассе. С учетом завершения строительства трассы М-12 такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга через Центральную кольцевую автомобильную дорогу уже в 2024 году. Участок ЦКАД на их маршруте оборудован DSRC приемниками для движения подключённого транспорта», – сказал Вячеслав Петушенко.

Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача КАМАЗ-54901. Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Машины будут работать между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга с использованием хабов, где будет осуществляться перецепка с обычного тягача, на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме.

«Развитие беспилотного транспорта – один из актуальных трендов автомобильной отрасли. «КАМАЗ» занимает лидирующие позиции в этой области. Компанией разработана линейка грузового беспилотного транспорта различного применения. Часть этой техники уже прошла испытания в реальных условиях эксплуатации на закрытых территориях. Введение экспериментально-правового режима на трассе М-11 «Нева» и состоявшийся запуск беспилотных магистральных тягачей КАМАЗ даёт возможность протестировать наши разработки в области беспилотного грузового транспорта на дорогах общего пользования, а также позволит на практике, в условиях реального движения апробировать коммерческое использование технологии беспилотных грузовиков», – прокомментировал Сергей Когогин.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» является частью стратегических инициатив Минтранса. Они разработаны в рамках исполнения поручений Президента Владимира Путина и Правительства по подготовке Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тыс. км федеральных дорог.

