ГУУ и городская администрация Обнинска заключили соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
14 июня 2023 года в рамках Петербургского Международного экономического форума состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Государственным университетом управления и Администрацией Городского округа Обнинска.
Со стороны ГУУ соглашение подписывал ректор Владимир Строев. Со стороны Обнинска – глава Администрации Татьяна Леонова, выпускница нашего университета. Также на подписании присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша, который тоже является выпускником ГУУ.
Соглашение предусматривает сотрудничество в подготовке обучающихся, трудоустройстве выпускников, в осуществлении научно-исследовательских программ и проектов в области развития местного самоуправления.
Надеемся на долгое и продуктивное сотрудничество.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 15.06.2023
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