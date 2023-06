ГУУ и городская администрация Обнинска заключили соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 июня 2023 года в рамках Петербургского Международного экономического форума состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Государственным университетом управления и Администрацией Городского округа Обнинска.

Со стороны ГУУ соглашение подписывал ректор Владимир Строев. Со стороны Обнинска – глава Администрации Татьяна Леонова, выпускница нашего университета. Также на подписании присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша, который тоже является выпускником ГУУ.

Соглашение предусматривает сотрудничество в подготовке обучающихся, трудоустройстве выпускников, в осуществлении научно-исследовательских программ и проектов в области развития местного самоуправления.

Надеемся на долгое и продуктивное сотрудничество.

