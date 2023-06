ГУУ и белорусский завод «Витстройтехмаш» обсудили перспективы сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

8-9 июня представители ГУУ посетили витебский машиностроительный завод «Витстройтехмаш», который производит автогидроподъёмники и крано-манипуляторные установки под брендом «ВИПО».

На встрече присутствовали проректор ГУУ Мария Карелина, директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов и директор предприятия Андрей Сидоров.

Участники обсудили актуальные для машиностроительных предприятий Республики Беларусь проблемы и задачи в сфере подготовки кадров и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Были обозначены направления сотрудничества компании и университета в области подготовки специалистов, инженеров, управленцев для ведения инженерных проектов на базе ГУУ. Также была обсуждена реализация ряда инжиниринговых проектов на базе университета, в числе которых – применение композиционных материалов для изготовления крано-манипуляторных стрел.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI