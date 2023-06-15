Годовая инфляция в мае составила 2,5%, месячный прирост цен умеренный

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В мае годовая инфляция начала ускоряться и составила 2,5%. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность незначительно увеличились, преимущественно из-за разовых факторов.

С началом сезона отпусков подорожали поездки на море, что способствовало ускорению роста цен на услуги. Цены на продовольствие в мае, напротив, снизились, наиболее заметно — на плодоовощную продукцию. Теплая погода позволила производителям огурцов и помидоров снизить издержки и цены. Без учета таких временных факторов ценовое давление плавно нарастало, оставаясь умеренным.

Годовая инфляция продолжит увеличиваться по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем.

Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

Фото на превью: FamVeld / Shutterstock / Fotodom