Годовая инфляция в мае составила 2,5%, месячный прирост цен умеренный

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В мае годовая инфляция начала ускоряться и составила 2,5%. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность незначительно увеличились, преимущественно из-за разовых факторов.
С началом сезона отпусков подорожали поездки на море, что способствовало ускорению роста цен на услуги. Цены на продовольствие в мае, напротив, снизились, наиболее заметно — на плодоовощную продукцию. Теплая погода позволила производителям огурцов и помидоров снизить издержки и цены. Без учета таких временных факторов ценовое давление плавно нарастало, оставаясь умеренным.
Годовая инфляция продолжит увеличиваться по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит
Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».
Фото на превью: FamVeld / Shutterstock / Fotodom
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