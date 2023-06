Геннадий Азоев принял участие в разработке федерального закона

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 июня 2023 года директор Института маркетинга ГУУ Геннадий Азоев принял участие в заседании Экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан.

Напомним, что Геннадий Азов вошёл в состав Экспертного совета в феврале этого года. На днях состоялось первое заседание с его участием.

Экспертный совет рассматривал проект федерального закона о предоставлении убежища на территории России. Обсуждались вопросы юридического статуса лица, которому предоставляется убежище, условия и процедуры предоставления убежища, меры государственной защиты беженцев, синхронизация предлагаемых норм с аналогичным законом Союзного государства и другие вопросы. Работа над проектом федерального закона будет продолжена. После её завершения законопроект поступит на утверждение в Государственную Думу Российской Федерации.

Экспертный совет создан 12 июля 2012 года в целях обеспечения эффективного и конструктивного диалога между представителями экспертного сообщества, деловых кругов, научных организаций, общественных объединений и органов государственной власти.

