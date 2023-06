Владимир Строев наградил победителей Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

14 июня 2023 года в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в рамках Петербургского Международного экономического форума состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Оператором конкурса в этом году является Государственный университет управления.

С приветственными словами к победителям конкурса и гостям церемонии обратились сопредседатели конкурсной комиссии: Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, ректор Государственного университета управления Владимир Строев, исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина.

Они рассказали, что конкурс проводится Министерством экономического развития с 2015 года. Его целью является популяризация социального предпринимательства в России, продвижение лучших практик его развития и поддержки субъектов социального предпринимательства. В сезоне Конкурса 2022–2023 годов участие приняли 2 578 проектов из 79 субъектов Российской Федерации, из которых 2133 – проекты-представители МСП и 345 – проектов-представителей сферы НКО. В региональный этап были отобраны 567 победителей и в финал прошли 60 проектов в 12 номинациях.

В качестве почётных гостей на награждении также присутствовали: заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, председатель комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, советник Управляющего делами Президента РФ Елена Крылова, депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов, Министр промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия Виктор Винокурцев, заместитель Главы Правительства Тамбовской области Наталия Макаревич, Министр экономического развития Луганской Народной Республики Светлана Подлипаева, вице-президент ПАО «Промсвязьбанк» Антон Колпаков и другие представители региональных органов власти, депутаты Госдумы, директора предприятий.

Победители Всероссийского конкурса проектов «Мой добрый бизнес»:

Направление малого и среднего предпринимательства:

Номинация «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» – Екатерина Гаськова с проектом «Салют Орто»;

Номинация «Лучший проект в сфере социального обслуживания» – Виталий Войнов с проектом «Медико-диагностический центр им. профессора Войно-Ясенецкого»;

Номинация «Лучший проект в культурно-просветительской сфере» – Диана Лютер с проектом «Детский книжный магазин и книжный клуб «Лютература»»;

Номинация «Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» – Алёна Дорина с проектом «Мебельная фабрика «Астра»»;

Номинация «Лучший проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей» – Любовь Жукова с проектом «Центр «УникУм»»;

Номинация «Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта – Станислав Озимов с проектом «Футболика – школа футбола для детей»;

Номинация «Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества» – Мария Королёва с проектом «Глазнойпротез.рф»;

Номинация «Лучший проект в сфере социального туризма» – Анастасия Пономарёва с проектом «Разработка и запуск инклюзивных экскурсионных программ в этнографическом центре истории казачества «Арамильская слобода»».

Направление НКО:

Номинация «Лучший социальный проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей» – Полина Мозгалёва с проектом «Инженерные каникулы»;

Номинация «Лучший социальный проект в сфере развития городских и сельских территорий – Наталья Розина с проектом «Благотворительный проект «Доброворот»»;

Номинация «Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания» – Марина Леонович с проектом «Электричка»;

Номинация «Лучший социальный проект, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми» – Александр Митрофанов с проектом «Сеть гериатрических центров Сабриново».

Специальная номинация Всероссийского Конкурса «Мой добрый бизнес» (без мест):

Елена Мангова;

Ирина Ковалёва;

Андрей Костюк;

Борис Будыка.

Специальная номинация Минэкономразвития России (без мест):

Алексей Черепнов;

Дмитрий Стенько;

Ксения Пенькова.

Специальная номинация Минсельхоза России:

Розалия Рахмангулова с проектом «Жизнь без границ».

Специальная номинация Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» «Инвестиции в современные ценности семьи»:

Екатерина Самойличенко с проектом Центр современного искусства «Северок».

Специальная номинация Общественной палаты Российской федерации:

Анжелика Башкирёва с проектом «Старшему поколению – забота и уход!»

Специальная номинация АО «Российский Экспортный центр» «Социальный проект без границ»:

Дмитрий Стенько с проектом «CCOVER».

Специальная номинация компании «Франчайзинг-Интеллект»:

Станислав Озимов с проектом «Футболика – школа футбола для детей».

Специальная номинация Фонда «Наше будущее»:

Алексей Черепнов с проектом «Тифлоцентр Вертикаль».

Всем победителям и призёрам конкурса были вручены дипломы и памятные подарки. Поздравляем!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI