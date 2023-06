Владимир Ильичев: Россия может нарастить поставки энергоресурсов, металлов, удобрений и продукции халяль в страны АСЕАН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Развитие торгово-экономического сотрудничества со странами-участницами Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) остается одной из ключевых задач для России. За последние 5 лет российские инвестиции в АСЕАН увеличились более, чем в 3 раза – с 4,5 млрд долл. до 13 млрд долл. Ключевые проекты сосредоточены в сферах энергетики, промышленности, инфраструктуры и мирного атома.

Об этом заместитель экономического развития России Владимир Ильичев заявил в ходе бизнес-диалога, посвященного пятилетию стратегического партнерства России и стран АСЕАН. Обсуждение состоялось в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

Несмотря на спад во взаимной торговле в период пандемии, в прошлом году Россия и АСЕАН взяли уверенный курс на восстановление торгово-экономических отношений. «В 2021 году товарооборот достиг самого высокого уровня со времен существования партнерства – 20 млрд долл. В 2022 году положительную динамику удалось удержать на высоком уровне – 19 млрд долл», – привел данные замминистра.

Регион АСЕАН, по его словам, интересен России своим активным, постоянно растущим рынком, стремительным развитием процессов цифровизации и высоким спросом на развитие транспортной, энергетической, промышленной и городской инфраструктуры.

«Правительства стран региона активно работают над созданием благоприятных условий для привлечения зарубежных инвестиций. Наряду с этим в условиях роста численности населения актуальны вопросы обеспечения продовольственной безопасности и стабильных поставок энергоресурсов. Россия имеет нужные компетенции и готова встраиваться в эти процессы в регионе», – отметил Владимир Ильичев.

По словам замминистра, есть возможности для наращивания экспорта в страны АСЕАН российских энергоресурсов, металлов, сельскохозяйственных удобрений и продовольственной продукции халяль. Огромный нереализованный потенциал в поставках фармацевтической продукции, машин, транспортных средств и товаров широкого потребления. В качестве импорта из стран АСЕАН наша страна заинтересована в поставке электроники, одежды и продукции тропического земледелия.

В рамках диалогового партнерства «Россия – АСЕАН» с 2015 года реализовано 36 совместных проектов. При этом пул многосторонних проектов постоянно пополняется темами, представляющими взаимный интерес как для России, так и для стран АСЕАН – это цифровая трансформация МСП, креативная экономика, расширение бизнес-контактов среди туристических предприятий, обучение специалистов из стран АСЕАН развитию цифровых навыков.

«В сфере торговли услугами огромный потенциал у совместных туристических проектов, – подчеркнул Владимир Ильичев. – Например, в конце октября прошлого года Россия возобновила прямые рейсы в Таиланд. Это привело к взрывному росту турпотока – с ноября 2022 года по апрель 2023 года Таиланд посетили почти 1 млн российских туристов».

