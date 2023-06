Более 200 предпринимателей из 38 регионов получат субсидию на строительство глэмпингов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

По итогам конкурсного отбора в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, будут поддержаны 213 проектов от 38 субъектов страны, они позволят создать порядка 6,7 тыс. новых номеров.

«Всего поступило более 1,2 тыс. заявок от 79 субъектов. Надо отметить, что программа создания модульных гостиниц оказалась очень востребованной, заявленная потребность субсидии в 4 раза превышает объем предусмотренных средств. В связи с этим мы планируем добиваться увеличения лимитов по программе», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Общий объем средств поддержки модульных средств размещения со сроком строительства в 2023–2024 гг. составил порядка 8 млрд рублей.

География поддержанных проектов охватывает все федеральные округа. В число победителей вошли проекты от ДНР и Запорожской области. Наибольший объем субсидий получат Алтайский край, Бурятия, Челябинская и Калининградская области.

В 2022 году на строительство быстровозводимых модульных отелей Правительство РФ выделило субсидию 20 регионам в общем размере 4,2 млрд рублей.

Регионами-победителями отбора стали: Алтайский край, Амурская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Чувашия, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Челябинская область, Чеченская Республика.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI