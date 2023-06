Библиотека 21 века: Политех представил свой взгляд на конференции в Узбекистане

Source: MIL-OSI Russian Language News

XVI международная конференция «Central Asia — 2023: Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе» прошла в Бухаре. Она была организована Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ. Конференция собрала библиотечное сообщество из 47 организаций России и стран СНГ. В ней приняли участие руководители национальных и университетских библиотек, профильных министерств и ведущих научных организаций.

Делегацию Политехнического университета возглавлял Александр Племнек, директор Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ. Главными темами пленарного заседания и отдельных секций стали вопросы подготовки кадров для библиотечного менеджмента, роли современных технологий в эффективной организации деятельности архивов и библиотек.

Открывая конференцию, Асаджон Ходжаев, директор Агентства информации и массовых коммуникаций, отметил, что сфера культуры, партнерство библиотек и архивов обозначено как ключевой приоритет сотрудничества на встрече министров иностранных дел России и Узбекистана, состоявшейся накануне.

Чтение остается основным каналом получения знаний, причем чтение бывает разным: при работе с печатной книгой, при прослушивании аудиокниг, при работе с электронными текстами и медийными ресурсами на компьютерах. Приобщение к чтению актуально именно сейчас, в условиях ускорения информационного обмена и усиления информационного шума , — резюмировал Асаджон Ходжаев.

С приветствием и пожеланиями плодотворной работы к участникам обратился Ботир Зарипов, хоким Бухарской области, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Директор Национальной библиотеки Республики Узбекистан, вице-президент Библиотечной Ассамблеи Евразии Умида Тешабаева рассказала о расширении партнерской библиотечной сети, о многообразии совместных проектов и инициатив.

В ключевом докладе на пленарном заседании Александр Племнек рассказал о повышении эффективности деятельности библиотек. На примерах ряда проектов, объединяющих сотни библиотек России, он показал разные подходы к организации взаимовыгодного сотрудничества.

Сводную базу статей из российских журналов, позволяющую получить актуальную информацию по разным темам из почти трёх тысяч журналов, не может самостоятельно создать ни одна организация. А вот 230 библиотек, работая совместно уже более 20 лет, успешно справились с этой задачей. Корпоративные библиотечные проекты последних лет направлены уже не на создание ресурсов, а на внедрение технологий, которые не могут быть реализованы в одиночку , — поделился Александр Племнек.

Политех стал инициатором создания национальной федерации доступа к научным и образовательным базам, позволяющей преподавателю или обучающемуся использовать логин-пароль своей организации для доступа к онлайн ресурсам ограниченного доступа из любой точки страны и мира вне привязки к IP организации. Во время визита представителей Политехнического университета в Бухарский государственный университет состоялось знакомство с информационно-ресурсным центром БухГУ. Потенциал сотрудничества между библиотечными комплексами СПбПУ и БухГУ обсуждался уже во время предыдущих встреч в рамках «Дней Политеха в Узбекистане».

Ректор БухГУ Обиджон Хамидов поддержал инициативу нового направления в рамках подписанного между нашими университетами договора о комплексном партнерстве. Внедрение сетевых технологий для создания современной среды для общения читателя с книгой, для работы с базами, для коллективной работы станет одним из приоритетов библиотечного трека партнерства Политеха и Бухарского университета. Успех конференции был связан не только с высоким профессионализмом докладчиков и экспертов, заинтересованностью и активностью участников, но и обусловлен местом проведения. Солнечная и гостеприимная Бухара создала удивительную и доверительную атмосферу.

