Банк «РОССИЯ», Корпорация развития Нижегородской области и «РусСилика» подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ», АО «Корпорация развития Нижегородской области» и ООО «РусСилика» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Соглашение направлено на реализацию инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кулибин» в Нижегородской области. В рамках проекта в течение 2023-2028 гг. планируется инвестировать порядка 8 млрд рублей. Это будет уже вторая очередь завода компании «РусСилика» по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Подписи под документом поставили Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин, заместитель Генерального Директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин и совладелец компании «РусСилика» Михаил Сутягинский. «Наше соглашение с Корпорацией развития Нижегородской области и компанией «РусСилика» станет важным шагом в развитии отечественной промышленности, – комментирует М. Клишин. – Для Банка «РОССИЯ» важно поддерживать программы импортозамещения, которые активно реализуются в Нижегородской области – одном из важнейших для нас регионов». «Благодаря компании «РусСилика» и Банку «РОССИЯ» в Дзержинске появится второй производственный комплекс по выпуску импортозамещающей продукции. Это является важным шагом в развитии экономики Нижегородской области и промышленности страны. Продукция, которая будет производиться на предприятии, включена в отраслевые планы по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ», – отметил Генеральный Директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

