Банк «РОССИЯ» и ФРП провели сделку по кредитному портфелю на сумму 4,2 млрд Банк «РОССИЯ» выкупил часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности на 4,2 млрд рублей. Сделка прошла в рамках реализации концепции Минпромторга России и ФРП о передачи части кредитного портфеля Фонда банкам. «Мы наблюдаем опережающий спрос от промышленных предприятий на займы Фонда. Передача части портфеля позволит в краткосрочной перспективе высвободить порядка 20 млрд рублей и направить их на финансирование новых проектов, не дожидаясь планового возврата займов через 2-3 года. Банк «РОССИЯ» проявил высокий интерес к покупке части портфеля, что позволило быстро выйти на сделку», – отметил директор ФРП Роман Петруца. ФРП передает банкам займы с низким уровнем риска, где предприятие уже запустило производство и фактически реализовало проект, ранее профинансированный ФРП. Для всех этих заемщиков после передачи портфеля в другой банк будут сохранены все льготные условия (ставка, срок, выплата процентов раз в квартал), предоставленные ФРП при финансировании проекта. «Одна из стратегических задач Банка «РОССИЯ» – поддержка ключевых отраслей экономики и ведущих российских предприятий. Сделка с ФРП позволит не только оптимизировать финансирование, но и даст импульс новым важнейшим для страны проектам», – комментирует Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин. В результате сделки Банк «РОССИЯ» сможет пополнить свой кредитный портфель и получить компенсацию недополученных доходов по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс два процентных пункта минус ставка по займам ФРП», которую после передачи портфеля клиент будет платить уже не в ФРП, а в банк. Объем кредитного портфеля Фонда в настоящее время составляет 263 млрд рублей. С 2015 года ФРП выдал свыше 1350 займов на общую сумму более 400 млрд рублей, из них более 140 млрд рублей – в 2022 году.

