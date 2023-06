Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» и «Сириус» подписали соглашения о сотрудничестве Банк «РОССИЯ», Образовательный фонд «Талант и успех» и Федеральная территория «Сириус» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Документы со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Председатель Правления Михаил Алексеевич Клишин, со стороны «Сириуса» – председатель Совета федеральной территории, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Владимировна Шмелева. Соглашение между фондом «Талант и успех» и Банком «РОССИЯ» заключено в целях реализации образовательных программ совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус». Специалисты Банка будут оказывать поддержку программам подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере финансовой математики, финансовой безопасности, информационных и финансовых технологий. Помимо того, Банк выразил намерение участвовать в финансировании проектов Фонда и его инвестиционных программ. В рамках соглашения между Банком и Федеральной территорией стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве по инвестиционным проектам, направленным на реализацию целей развития федеральной территории. «Сириус» – совершенно особенное, уникальное место, которое объединяет исследования, образование и индустрию. Для Банка «РОССИЯ» важно поддерживать технологическое и научное развитие нашей страны, и мы готовы изучать возможности для финансирования новых проектов на этой территории», – комментирует М.А. Клишин.

