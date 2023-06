Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» и Росагролизинг подписали меморандум о сотрудничестве по развитию инвестиционных проектов в АПК Банк «РОССИЯ» и АО «Росагролизинг» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу над инвестиционными проектами в сфере АПК. В частности, стороны заинтересованы в установлении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и реализации по нескольким направлениям, включая финансирование инвестиционной программы развития Росагролизинга и его текущей деятельности. Данное стратегическое партнерство даст новый импульс развитию комплексных проектов в растениеводстве, животноводстве и других отраслях АПК. «Мы давно и продуктивно работаем с агропромышленным комплексом. Банк «РОССИЯ» одним из первых был включен Министерством сельского хозяйства РФ в число уполномоченных организаций для реализации программ льготного кредитования. И наш меморандум с Росагролизингом станет очередным шагом в сотрудничестве с российскими аграриями, который позволит поддержать множество значимых проектов в АПК», – отметил Председатель Правления АО «АБ «РОССИЯ» Михаил Клишин. «Мы профинансировали ряд крупных объектов – от отдельных цехов до предприятий замкнутого типа. Это удобная, доступная и долгосрочная поддержка, которая востребована аграриями всех подотраслей АПК – пищевиков, производителей кормовых пробиотиков, рыбхозов и животноводов. С 2019 года мы инвестировали в такие проекты 22,7 млрд рублей. Объединение усилий с Банком «РОССИЯ» позволит укрепить работу именно в рамках комплексных решений и проектного финансирования», – прокомментировал заключение меморандума Генеральный Директор Росагролизинга Павел Косов.

