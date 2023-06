Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» и Правительство Белгородской области подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и Правительство Белгородской области заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Председатель Правления Михаил Алексеевич Клишин, со стороны Белгородской области – Заместитель Губернатора Дмитрий Глебович Гладский. Соглашение подписано с целью дальнейшего развития финансового и банковского обеспечения деятельности структурообразующих промышленных и сельхозпредприятий Белгородской области, а также для выполнения приоритетных задач в сфере экономического, социального и финансового развития региона. «Мы имеем богатый опыт работы с самыми разными российскими регионами, в том числе в сфере финансирования и размещения бюджетных средств. Также мы продуктивно сотрудничаем с белгородскими предприятиями, – комментирует М.А. Клишин. – Уверен, что наше сотрудничество с Белгородской областью придаст дополнительный импульс для экономического роста региона». «В первую очередь, мы хотим выразить Банку «РОССИЯ» благодарность за их поддержку в приглашении белгородских выпускников на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Также за их поддержку в рамках подписанной кредитной линии по возможному финансированию бюджета Белгородской области. У нас есть направления, по которым мы можем развивать сотрудничество с Банком «РОССИЯ», который сегодня является одним из ведущих финансовых институтов страны», – подчеркнул замгубернатора Дмитрий Гладский.

