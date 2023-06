Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» и ПАО «КАМАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и ПАО «КАМАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Председатель Правления Михаил Алексеевич Клишин, со стороны ПАО «КАМАЗ» – Генеральный директор Сергей Анатольевич Когогин. Стороны выразили намерение о развитии сотрудничества в сфере финансирования реализуемых проектов ПАО «КАМАЗ» и по другим направлениям. «Подписание данного соглашения стало важным шагом на пути развития партнерства Банка «РОССИЯ» с ПАО «КАМАЗ». Мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для финансирования крупнейшего производителя дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, – комментирует Михаил Клишин. – Банк готов оказывать поддержку предприятию в реализации новых масштабных проектов. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным». «Принимая во внимание национальные интересы и ориентируясь на мировые тренды развития автомобильной промышленности, «КАМАЗ» ведет серьезную работу над крупнейшими проектами, которые требуют серьезных инвестиций. В реализации инновационных проектов мы опираемся на содействие надежных партнеров, в числе которых Банк «РОССИЯ». Подписанное сегодня соглашение позволит «КАМАЗу» не останавливаться на достигнутом: мы продолжим модернизацию производства и освоение новых высокотехнологичных моделей автотехники, востребованных в стране», – отметил Сергей Когогин.

