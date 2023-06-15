Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» и ООО «Энхим» подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и ООО «Энхим» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Подписи под документом поставили Заместитель Председателя Правления Банка «РОССИЯ» А.В. Шаленков и Генеральный директор ООО «Энхим» Э.Н. Гаврилов. Соглашение направлено на развитие сотрудничества между Банком и Предприятием с целью финансирования проектов и реализации инвестиционных программ, осуществления комплексного банковского обслуживания, а также финансового консультирования.

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