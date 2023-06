Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» и ООО «ПК Транспортные системы» подписали меморандум о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и ООО «ПК Транспортные системы» подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Председатель Правления Михаил Алексеевич Клишин, со стороны ООО «ПК Транспортные системы» – Генеральный директор Александр Владимирович Дубровкин. Целью меморандума стало развитие и расширение стратегического сотрудничества в сфере финансового и банковского обслуживания. «Наше партнерство с «ПК Транспортные системы» направлено на поддержку российской транспортной отрасли, в том числе городского общественного транспорта, – комментирует Михаил Клишин. – Банк готов оказывать поддержку предприятию в реализации новых масштабных проектов. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным».

