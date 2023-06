Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» и Администрация Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и Администрация Краснодарского края заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Председатель Правления Михаил Алексеевич Клишин, со стороны Краснодарского края – Губернатор Вениамин Иванович Кондратьев. Соглашение подписано в целях эффективного решения задач социально-экономического развития Краснодарского края, совершенствования функционирования регионального финансового рынка, повышения инвестиционной привлекательности региона. «Мы давно продуктивно сотрудничаем с предприятиями и властями Краснодарского края в финансовой сфере, и данное соглашение станет очередным шагом в укреплении нашего взаимодействия. Банк активно ведет в регионе работу по кредитному направлению, при этом 36% портфеля по итогам первого квартала 2023 года составили инвестиционные кредиты. Уверен, что наше партнерство станет дополнительным драйвером экономического роста региона», – комментирует Михаил Клишин. «Банк «РОССИЯ» пользуется репутацией надежного партнера и инвестора. Ваш вклад в экономику региона ощутим. Вы помогаете бизнесу справляться с давлением санкций, а людям – решать жилищные и другие вопросы. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в ведущие отрасли экономики региона, например, такие как сельское хозяйство. Наши крупнейшие перерабатывающие предприятия постоянно наращивают мощности, модернизируются, в том числе за счет заемных средств. Также инвесторы сегодня активно осваивают Черноморское побережье, вкладывают большие средства в строительство туристической инфраструктуры. Уверен, подписанное соглашение откроет новые возможности для расширения присутствия Банка в регионе. Со своей стороны готовы оказывать содействие», – сказал Вениамин Кондратьев.

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI