Банк России утвердил Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023–2025 годы

Стратегический документ, который утвержден Советом директоров Банка России, в значительной степени посвящен защите прав потребителей финансовых услуг и повышению уровня доверия к цифровым технологиям.

Для противодействия мошенническим операциям регулятор намерен усовершенствовать механизм возврата похищенных денег. Планируется повысить качество сведений о платежных реквизитах злоумышленников в информационном обмене между банками, противостоять так называемым дропперам с помощью экономических барьеров. Будет введен самозапрет на выдачу онлайн-кредитов и займов и ужесточены требования к проверке потенциального заемщика до одобрения кредитной заявки. Также Банк России собирается привлечь к борьбе с телефонным мошенничеством операторов связи и наладить между ними и банками обмен информацией об абонентах. Кроме того, Банк России предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении. Это позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах. Будет расширен и усложнен сценарий атак для киберучений, которые регулятор проводит с банками ежегодно с 2019 года. Уделяется внимание переходу финансовых организаций на отечественные информационные технологии, регулятор будет контролировать этот процесс (соответствующий закон подписан 13 июня 2023 года). Банк России продолжит формировать условия для безопасного внедрения цифровых и платежных технологий путем развития регулирования и иных механизмов, а также определения стандартов информационной безопасности. При подготовке документа учтены предложения, поступившие после его общественного обсуждения с финансовыми организациями. Фото на превью: Pixels Hunter / Shutterstock / Fotodom

