Алексей Херсонцев: ведомствами должно быть разработано более 150 новых индикаторов риска до конца 2023 года

инэкономразвития России по поручению Президента Владимира Путина ведет работу по переводу внеплановых проверок на риск-ориентированный подход на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на сессии «Законодательство о контроле как драйвер экономического роста» в рамках ПМЭФ-2023.

«Президент поручил проработать вопрос развития риск-ориентированного подхода на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме. Уже предусмотрели, что до 2030 года плановые проверки проводятся только для объектов с высоким риском. Теперь необходимо сфокусировать контроль на внеплановых проверках объектов, представляющих наибольший риск. На это и направлены индикаторы риска. На начало 2023 года действовало 187 индикаторов федерального уровня. Уже принято более 100 новых. До конца года ведомства должны удвоить их», – отметил Алексей Херсонцев.

По словам замминистра, развитие риск-ориентированного подхода играет значительную роль в условиях моратория на проверки, который по итогам 2022 года показал свою эффективность. Предприниматели на практике начали ощущать снижение административного давления. Это подтверждают опросы граждан и бизнеса, которые показывают рост позитивных оценок контрольной деятельности, уровня защищенности и доверия контрольным органам.

По итогам 2022 года контрольные органы рассказали, что число происшествий, несмотря на ряд резонансных случаев, уменьшилось. «По данным МЧС число погибших в результате пожаров сократилось на 8,2%, количество травмированных – на 2,8%. Что касается Роспотребнадзора, то здесь целевой показатель по снижению количества пострадавших при пищевых отравлениях перевыполнен на 32,8%. Это показывает положительный эффект от действия моратория и риск-ориентированного подхода и то, что отечественный бизнес может быть ответственным», – подчеркнул Алексей Херсонцев.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю Михаил Романов позитивно оценил эффект от моратория и подчеркнул, что проверки в 2022 году достигли своего исторического минимума.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил, что благодаря работе постоянной комиссии по контролю Совета Федерации и Минэкономразвития России был скорректирован ряд нормативных актов, в частности подготовлены изменения в части профилактики, а также контроля за благоустройством.

В сессии также приняли участие аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. член президиума Ассоциации юристов России Андрей Спиридонов, первый вице-президент «ОПОРА РОССИИ» Марина Блудян.

