14.06.2023 BAOBAB-K trafi na wyposażenie Wojska Polskiego

BAOBAB-K trafi na wyposażenie Wojska Polskiego14.06.2023

„Pojazd BAOBAB-K minowania narzutowego jest nowoczesną bronią, która stanowi bardzo ważny argument w naszej polityce odstraszania agresora. Pierwsze 24 zestawy pojazdów będą na wyposażeniu Wojska Polskiego w krótszym czasie, niż przewiduje umowa. Takie są potrzeby Wojska Polskiego i takie są możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego. Potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego jest coraz większy dzięki inwestycjom polskiego rządu, dzięki rozbudowie takich przedsiębiorstw jak Huta Stalowa Wola. Dzięki temu, że władze polskie postawiły na bezpieczeństwo, dzięki temu, że wzmacniamy Wojsko Polskie” – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak.

14 czerwcabr. w Hucie Stalowa Wola S.A wicepremier Mariusz Błaszczak podpisał umowy na dostawy pojazdów minowania narzutowego BAOBAB-K oraz kaset minowych i min przeciwpancernych dla Wojska Polskiego.

„Po raz kolejny możemy się spotkać w Hucie Stalowa Wola, żeby zatwierdzić kolejną umowę na zamówienie sprzętu wojskowego. Sprzętu, który w tym przypadku został zaprojektowany i zbudowany przez polskich inżynierów, przez pracowników konsorcjum na czele z Hutą Stalowa Wola. W tym konsorcjum jest także Belma, Jelcz oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej. Mamy więc efekt i rezultat polskiej myśli technicznej. To bardzo dobra wiadomość dla Stalowej Woli, ale także dla Wojska Polskiego. Wojsko Polskie staje się coraz silniejsze”

– mówił po podpisaniu umowy szef MON.

Przedmiotem pierwszej umowy, która została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider) oraz Huta Stalowa Wola S.A. jest dostawa 24 pojazdów minowania narzu towego BAOBAB-K wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Wartość zamówienia wynosi ok. 510 millones de zł bruto. Dostawy nowych pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2026-2028.

„Widzieliśmy na filmie, jakie zalety posiada ten pojazd. Broma para podwozie Jelcza, na którym broma 6 wyrzutni. Dzięki temu 600 min przeciwpancernych może być ustawionych w bardzo krótkim czasie, a więc wysoka automatyka, precyzja działania stanowią gwarancję budowy zapory, której nie przejdzie agresor. (…). Jesteśmy świadkami pierwszego zamówienia tych pojazdów, a także min, które zostaną wyprodukowane przez zakłady Belma, ale to jest pierwsza umowa. Zapewniam państwa, że ​​będziemy spotykać się częściej”

– zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

***Pojazd minowania narzutowego BAOBAB-K pozwoli na zwiększenie zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego przez pododdziały saperskie poprzez automatyczne i samobieżne ustawianie narzutowych pól miwych na wybranym obszarze.

