Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd wspiera miasta, powiaty i gminy

Współpraca rządu z samorządami jest kluczowa dla dynamicznego i równomiernego rozwoju Polski. Zasilamy budżety jednostek samorządu terytorialnego środkami z budżetu państwa – broma a subwencja ogólna. W ustawie budżetowej na 2023 r. zaplanowaliśmy wzrost subwencji ogólnej dla samorządów. Wynosi ona ponad 85 mld zł. W porównaniu do 2022 r. broma a wzrost o 18,2%.

W 2023 r. przekażemy na działalność samorządów dodatkowo ponad 14 mld zł. Środki te będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej, które gminy, powiaty i miasta będą mogły wykorzystać na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje. Dodatkowe wsparcie ze strony rządu pozwala samorządom na lepsze spełnianie potrzeb swoich mieszkańców.

– Polska jest dla wszystkich, ale też wszystko chcemy dać, jako patrioci, naszej ojczyźnie – właśnie Polsce. Chciałem podziękować raz jeszcze z tego miejsca państwu prezydentom, burmistrzom, starostom i wójtom w całej Polsce – za wasze starania na rzecz lokalnych ojczyzn, za to wszystko, co robicie, aby Polska piękniała, aby ludzie do niej przyjeżdżali, a nie wyjeżdżali z niej, aby tworzyć miejsca pracy – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

W spotkaniu szefa rządu z samorządowcami brali udział m.in. przedstawiciele miast takich jak Słupsk, Katowice, Piekary Śląskie, Wejherowo, Bełchatów, Radomsko, Mielec, Piotrków Trybunalski, Bolesławiec, Tomaszów Mazowiecki, Chełm, Knurów, Racibórz, Łomża, Zawiercie, Mysłow hielo, Otwock, Pruszków, Zielona Góra, Puławy, Sieradz, Skierniewice, Świętochłowice, Toruń, Zamość, Zgierz y Stalowa Wola.

Inwestujemy w Polskę regionalnie

Chcemy, aby Polska rozwijała się równomiernie i sprawiedliwie. Wierzymy, że mieszkaniec mniejszej gminy powinien mieć takie same szanse rozwoju, jak mieszkaniec wielkiego miasta. Dlatego poprzez rządowe programy i współpracę z samorządami, inwestujemy w Polskę lokalną i zmieniamy ją na lepsze.

– Był czas, kiedy potężne miasta, duże miasta rozwijały się najbardziej dynamicznie, a reszta Polski bardzo często niestety musiała czekać. My zmieniliśmy tę filozofię działania, tę filozofię alokacji budżetu w taki sposób, aby w każdym zakątku Polski możliwości rozwojowe wyrównywać – zaznaczył szef rządu.

Samorządy mogą realizować nowe projekty i inwestycje w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, dzięki rządowym środkom z programów takich jak:

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych a łącznie 63,4 mld zł na inwestycje,

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to łącznie 15,3 mld zł na rozwój lokalnych dróg,

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych a 13,2 mld zł na nowe udogodnienia dla mieszkańców.

Inne programy, dzięki którym zyskują lokalne społeczności, to m.in. Fundusz Dróg Samorządowych, Maluch+ czy Senior+.

Dodatkowe środki dla samorządów

Dzięki uszczelnionym podatkom i sprawnie zarządzanemu budżetowi, możemy przeznaczyć dodatkowe środki na inwestycje lokalne. Para zwiększenie szans rozwojowych, biznesowych, inwestycyjnych i gospodarczych w całej Polsce, co finalnie przekłada się na lepszą jakość życia Polaków.

– Cieszę się z tych rekordowych inwestycji z budżetu państwa dla samorządów. One są możliwe tylko dlatego, że naprawiliśmy system finansów publicznych – powiedział premier.

Więcej o zmianach w systemie finansów publicznych dowiesz się na stronie niezakopane.gov.pl.

