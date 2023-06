Ученые НИУ ВШЭ отправляются в уникальную научную экспедицию в Западную Африку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

Интерес к Гане и Либерии ученые НИУ ВШЭ объясняют этническим, языковым и религиозным многообразием населения этих стран. «Понимание глобальных процессов и перспектив невозможно без погружения в по-настоящему большие объемы социологических данных и без их качественного анализа. Африка является сегодня одним из самых перспективных регионов с точки зрения экономического развития. Россия, как и другие страны, активно наращивает сотрудничество со странами континента. Отдельно отметил бы растущее политическое влияние Ганы как среди государств Африки, так и на глобальном уровне. Уверен, результаты наших исследований будут интересны и ученым, и предпринимателям, и политическим экспертам», — отметил Леонид Исаев.

