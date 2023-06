Ученые Академгородка разрабатывают отечественный низковольтный универсальный ускорительный масс-спектрометр

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Ученые Новосибирского государственного университета, Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и Института археологии и этнографии СО РАН в составе научной группы Центра коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» разрабатывают отечественный низковольтный универсальный ускорительный масс-спектрометр, чтобы позднее запустить его в серийное производство. Одновременно с этим они намерены заняться обучением молодых специалистов, способных грамотно эксплуатировать и обслуживать эту аппаратуру. Руководителем проекта, поддержанного в рамках программы стратегического лидерства «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты», стала директор ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ», исполняющая обязанности заведующего кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук.

Пархомчук рассказала, что, начиная с прошлого года, потребность в датировании археологических объектов значительно возросла из-за прекращения взаимодействия российских ученых с зарубежными центрами. Теперь многие вынуждены обращаться в ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ», тогда как раньше могли прибегнуть к помощи зарубежных коллег. Поэтому предложить исследователям высокоточное оборудование для самостоятельных научных изысканий, собранное опытными новосибирскими учеными, – это хорошее решение.

— Ускорительный масс-спектрометр – достаточно сложный прибор, и далеко не каждый специалист с ним может справиться. Наши физики – это сотрудники ИЯФ СО РАН. Они сами создают такое оборудование, и кому, как не им, знать все особенности работы с такими установками. Накопленный нашим центром опыт бесценен, наши приборы – ускорительный масс-спектрометр и графитизатор для изготовления мишеней к нему – работают, наши специалисты обладают уникальными знаниями, и мы просто обязаны использовать свои достижения максимально эффективно.

Наша страна занимает ⅛ часть суши – российские археологи «владеют» самой большой территорией в мире, а центр, датирующий методом ускорительной масс-спектрометрии, всего один. Больше таких приборов нигде в России нет. Поэтому разработка собственного ускорительного масс-спектрометра, обучение своих физиков, химиков и инженеров и запуск комплекса в серийное производство – самый лучший вариант. Мы вполне можем поставить перед собой такую амбициозную задачу и обеспечить необходимой техникой отечественные исследовательские центры, — отметила исследовательница.

В этом году коллективу ученых, помимо выполнения многочисленных рутинных радиоуглеродных исследований, предстоит разработка и конструирование ионного источника, оценка применимости время-проекционной камеры низкого давления, разработанной и собранной ранее в ИЯФ СО РАН для детекции С-14, Be-10 и I-129, а также сборка стенда графитизации образцов с низким содержанием углерода. Ожидается, что новый российский комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения при эффективной поддержке работ будет готов через 5 лет и совместит в себе все преимущества обоих уже имеющихся в Новосибирском научном центре приборов, каждый из которых подтвердил свою точность радиоуглеродного датирования на международном уровне.

— Наш Центр, как никто более в России, готов выйти на разработку и конструкцию этого прибора для серийного производства. Важно, что в рамках проекта мы будем не только создавать свой комплекс ускорительной масс-спектрометрии, но также обучать исследователей работе на нем. Пока в нашей стране лишь несколько специалистов, у которых имеются необходимые знания и опыт работы с этими приборами. Так что потребность в квалифицированных научных кадрах очень высока, и мы возьмем на себя их подготовку, привлечем студентов НГУ к работе по этому направлению, — отметила Екатерина Пархомчук.

Руководитель проекта добавила, что ускорительная масс-спектрометрия открывает новые возможности для медицины в области разработки новых лекарств, в частности с использованием метода «микродозирования». В России проживает почти 150 миллионов человек, и стратегически важно иметь собственные разработки лекарственных препаратов. Ускорительная масс-спектрометрия в мире сейчас находится в стадии бурного развития именно потому, что позволяет проводить такие исследования безопасно, относительно быстро и без вовлечения животных.

Напомним, что к 2025 году, когда будет введен в эксплуатацию новый учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана, который возводится в рамках II очереди строительства Кампуса мирового уровня НГУ, в НГУ появятся новые медицинские направления, в том числе «Медицинская кибернетика» и «Фармация». О том, почему и как университет будет готовить таких специалистов, рассказал в интервью директор ИМПЗ НГУ Андрей Покровский. А первые клинические испытания в Медицинском центре НГУ были запущены в апреле 2022 года.

Справка: Метод ускорительной масс-спектрометрии базируется на подсчете количества атомов радиоактивного изотопа углерода С-14 в исследуемом образце. На нашей планете он встречается крайне редко. Ежегодно на Землю из стратосферы попадает около 7,5 кг С-14. Общее его количество на нашей планете – всего 80 тонн, большая часть находится в растворенном в океанах углекислом газе. Ускорительный масс-спектрометр работает только с графитовыми мишенями. Поэтому образец органического вещества должен быть предварительно очищен и пропущен через так называемый графитизатор. Предварительно из костей извлекают коллаген, из почвы – гуминовые кислоты, из древесины – целлюлозу, углекислый газ, растворенный в подземной воде, преобразовывают в карбонаты металлов, из органического вещества почв или осадков получают углекислый газ. Затем все эти вещества проходят многостадийную процедуру зауглероживания, или графитизации. Имеется несколько типов графитизаторов, различающихся способом очистки и выделения углекислого газа из получаемой после сжигания вещества смеси газов. В российском графитизаторе – это селективная сорбция углекислого газа на оксиде кальция, а в швейцарском – хроматографическое разделение смеси и улавливание CO2 в цеолитной ловушке. И в том, и в другом случае получившийся чистый углекислый газ отправляют в отдельную пробирку с катализатором графитизации – порошком железа – и подают водород в нее. Далее, убирая из зоны реакции образующуюся воду, пробирку нагревают до тех пор, пока весь углекислый газ не превратится в чистый графит. Полученный образец графита запрессовывается и отправляется в ускорительный масс-спектрометр, где происходит ионизация вещества под воздействием пучка ионов цезия. Отрицательно заряженных ионов азота, имеющих ту же массу 14, что и радиоуглерод, в природе не существует, поэтому на этой стадии происходит очистка ионного пучка от азота. Затем ионы углерода разгоняются до миллиона вольт и проходят через перезарядную мишень, в качестве которой в российском ускорительном масс-спектрометре используются пары магния, а в швейцарском – гелий. Перезарядка позволяет очистить пучок от молекул – 13СН и 12СН2. Потом ионы поворачиваются в магнитном поле, разделяются по массам и попадают в детектор частиц

