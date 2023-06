Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Студент Политеха Джон Джон из Объединенной Республики Танзания учится в магистратуре СПБПУ, в Институте биомедицинских систем и биотехнологий, где проходит обучение на английском языке по программе «Молекулярные и клеточные биомедицинские технологии». В интервью международным службам университета Джон рассказал о качестве образования в России, поведал, как нашел информацию о Политехе, а также поделился своим опытом посещения международного клуба PolyUnion для иностранных и российских студентов.

— Джон, на каких языках, кроме английского, ты еще говоришь?

— Мой родной язык — суахили, я знаю английский и изучаю русский язык. Мне кажется, он не такой сложный, только если чуть-чуть.

— Где ты нашел информацию о нашем университете? Как ты решился приехать в Россию?

— В Танзании у нас есть различные интернет-ресурсы с информацией об университетах, где можно узнать о международных программах для студентов. Там я и нашел информацию о российских вузах.

— Где конкретно ты нашёл информацию о нашем университете? В Танзании или, когда уже приехали в Россию?

— Именно в Танзании я узнал о такой возможности, как обучение в России. У нас есть платформы, где мы можем выбрать программу университета. Однако впервые о Политехе я узнал, лишь когда приехал в вашу страну.

— Джон, где ты заканчивал бакалавриат?

— В Танзании, в Университете Ардхи.

— Почему ты решил учиться в России? Почему выбрал именно наш университет?

— Я думаю, что причин тут несколько. Прежде всего, из-за качества и системы образования в России, здесь можно получить более качественное образование, чем в других странах. Кроме того, я начал учиться здесь в магистратуре, потому что очень хотел поучиться в России в целом. Также еще одной причиной послужила превосходная репутация университета.

— Ты помнишь свои первые впечатления, когда впервые приехал в Россию?

— Да, конечно. Когда я приехал в аэропорт Москвы и услышал русскую речь, у меня сложилось первое впечатление, что русский — прекрасный язык. Кроме того, я был немного в шоке от местной погоды. Я приехал сюда в декабре 2020 года, была зима, и, собственно, мне пришлось к этому всему постепенно привыкать.

— Расскажи о своем первом месяце обучения в нашем университете, как ты себя чувствовал?

— Я очень дружелюбный, поэтому в университете не составило труда привыкнуть к новым людям. Здесь есть много студентов из других стран, из Африки, в том числе. Так что это было совсем не сложно, я говорю по-английски и могу легко общаться с другими студентами. Кроме того, преподаватели университета довольно любезны и всегда готовы нам помочь. У меня появились друзья из африканских стран и один друг из США. Мы всегда помогаем и поддерживаем друг друга, а также живем вместе. Я очень рад, что университет даёт возможность познакомиться с людьми из разных стран.

— Какие студенческие клубы или организации ты посещаешь?

— В университете есть много языковых клубов, с практикой русского, арабского, испанского и других. Я сам посещаю Клуб PolyUnion, и это отличная идея собрать студентов-энтузиастов вместе. В языковом клубе можно познакомиться с новыми людьми и завести друзей. Во время практики студенты из разных стран могут узнать больше друг о друге, практикуя язык. Я думаю, что это очень полезно.

— Джон, расскажи, что ты собираешься делать после окончания магистерской программы?

— После окончания магистратуры в этом году я продолжу учебу и пойду в аспирантуру. Мне комфортно продолжать изучать то, что я уже знаю. Я думаю, что аспирантура — это довольно уважаемая степень. На мой взгляд, для меня будет лучше продолжить учебу и получить докторскую степень, чтобы добиться большего в моем академическом будущем. Получение кандидата наук необходимо, чтобы стать хорошим специалистом.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI