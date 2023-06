Политех и Росфинмониторинг укрепляют сотрудничество

Source: MIL-OSI Russian Language News

Состоялось подписание рамочного соглашения между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Соглашение, которое было заключено между организациями, стало основой для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской отметил на встрече: Для нас большая честь работать с Росфинмониторингом. Вся ваша деятельность направлена на оздоровление экономики страны. Я хотел бы, чтобы соглашение о сотрудничестве стало ключевым этапом. Мы будем поддерживать, помогать, генерировать идеи. Есть смысл говорить не только об открытии кафедры, но и полноценного центра. К тому же вы всегда можете рассматривать нашу площадку, как место для конгрессной деятельности .

Данное соглашение определило основные направления взаимодействия:

участие представителей МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в качестве экспертов при формировании профильных учебных программ Университета, таких как, например, образовательная программа 38.05.01 «Экономическая безопасность» , реализуемая Высшей инженерно-экономической школой ИПМЭиТ;

совместная разработка сторонами тем выпускных квалификационных работ для студентов профильных программ и участие представителей МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в проведении процедуры государственной итоговой аттестации;

привлечение МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в качестве базы для прохождения практик студентов Университета, а также оказание содействия в вовлечении подразделений комплаенс-контроля финансовых организаций в данный процесс;

участие экспертов МРУ Росфинмониторинга по СЗФО с открытыми гостевыми лекциями, посвящённым различным аспектам обеспечения экономической безопасности;

включение Университета в число Высших учебных заведений, на базе которых служащие МРУ Росфинмониторинга по СЗФО получают дополнительное профессиональное образование;

привлечение сотрудников МРУ Росфинмониторинга по СЗФО для проведения краткосрочных практико-ориентированных семинаров для работников финансовых служб и преподавателей Университета;

использование Университета в качестве базы для получения профильного высшего образования сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по СЗФО;

проведение сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по СЗФО встреч со студентами Университета для представления возможностей трудоустройства.

Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Герман Шатский прокомментировал подписание: СПбПУ — это издавна наш сетевой вуз. Мы часто берём отсюда студентов на практику. И хотим, в сотрудничестве с Университетом, готовить кадры для создания экосистемы противодействия «грязным» деньгам и финансированию терроризма. Прежде всего это юристы, экономисты, финансисты. Люди, которые будут заниматься аналитической работой и объединять совершенно разные навыки. Жизнь меняется, типологии меняются, технические средства, с помощью которых мы противостоим преступности, тоже меняются. Поэтому нам очень важно иметь академическую, научную составляющую, для того чтобы наша структура всегда шла в ногу со временем. И Политех это может дать .

Помимо этого, был подписан договор о продолжении взаимодействия в рамках функционирования базовой кафедры «Финансовый мониторинг» при МРУ Росфминмониторинга по СЗФО, что предполагает усиление взаимодействия в рамках научно-образовательной и консультационной деятельности. Закрепление договоренностей является важным этапом в развитии и укреплении сотрудничества между образовательной сферой и профильными ведомствами.

