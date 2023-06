Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

13 июня открылся XXVI Петербургский международный экономический форум. Одним из событий первого дня форума стал традиционный деловой завтрак у ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого академика РАН Андрея Рудского. В этом году темой мероприятия стала «Медицина XXI века. Выбор правильной стратегии развития».

В начале встречи гости поздравили ректора СПбПУ с назначением на должность председателя Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук. В соответствии с постановлением Президиума РАН от 13 июня 2023 года, согласно процедуре, Андрей Иванович будет занимать этот пост до проведения выборов.

Ректор Политеха поблагодарил коллег за тёплые слова, сказал, что счастлив служить отечественной науке в родном городе и прочёл стихи Пушкина и Розенбаума о Петербурге.

Возвращаясь к повестке, модератор встречи советник при ректорате СПбПУ Максим Сафонов предоставил слово депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, председателю Комитета по промышленности и торговле Владимиру Гутенёву.

«Медицина в значительной степени относится не только к Минздраву, но и к Минпромторгу, потому что это фармацевтическая промышленность, медоборудование, серьёзные научные исследования, которые проводятся в ряде отраслевых НИИ, — считает Владимир Гутенёв. — И Минпромторг показал себя очень адаптивным, в том числе в развитии отечественной фармацевтики и медтехники — за 13 лет рост почти 600 процентов к рынку. Я считаю, что выбор правильной стратегии предопределил успех в развитии отрасли. Где необходимо придать новый импульс? Очень модны сейчас течения, связанные с виртуальной реальностью, искусственным интеллектом. Но научные школы ничто не заменит. И мы должны бороться за выпускников-стобалльников, привлекать их в технические, медицинские вузы. И в этом смысле очень большие надежды мы возлагаем на синергию между Миннаукой и Минпромторгом».

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва сказала несколько слов о самой молодой области медицины, которая посвящена… старению: Геронтология — удивительная наука о возможности продления жизни. За последние 100 лет продолжительность жизни выросла на 30 лет. Демографы и медики прогнозируют, что в ближайшие десятилетия мы окажемся в мире, где люди смогут жить до 100 лет. И уже сегодня пожилых людей — не меньшинство. В нашей стране людей старше трудоспособного возраста уже 34 миллиона. Но мы всё больше видим болезней, связанных с возрастом. А если мы будем жить всё дольше, то болезней будет ещё больше. Очевидно, что целью должно быть увеличение именно здоровой жизни. Нужно научиться влиять на старение, замедлять этот процесс, и это абсолютно новая парадигма медицины. Именно поэтому РАН выступила с инициативой создания программы «Биомедицинские основы активного долголетия», которая ставит задачей создание новых технологий, которые позволят продлить жизнь. И может быть сегодняшнее обсуждение поможет нам ещё раз подчеркнуть важность этой программы .

Своими взглядами на развитие современного здоровьесбережения, внедрение в медицину передовых современных технологий, необходимость насыщения российского рынка здравоохранения инновационными продуктами и услугами поделились также председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, президент Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины академик РАН Александр Разумов, руководитель Российской системы качества «Роскачество» Максим Протасов, директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко, директор Института системного программирования РАН имени В. П. Иванникова Арутюн Аветисян, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Евгений Крюков, заместитель генерального директора «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Георгий Белозёров, и. о. директора Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Руслан Корчагин, генеральный директор Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта Геннадий Пономаренко, руководитель Центра эндоскопический урологии и новых технологий Сергей Попов, заместитель генерального директора АНО «Цифровая экономика» Владимир Яблонский.

Деловой завтрак завершился церемонией заключения соглашения о вступлении Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в ИОТ-консорциум вузов (ИОТ — индивидуальные образовательные траектории — Прим. Ред.). Соответствующий документ подписали ректор СПбПУ Андрей Рудской и председатель Совета ИОТ-консорциума вузов Владимир Рахтеенко.

Вступление СПбПУ, лидера по многим направлениям среди технических вузов страны, в ИОТ-консорциум будет способствовать повышению его конкурентоспособности как глобального научно-образовательного центра, интегрирующего мультидисциплинарные научные исследования и лучшие в классе технологии для всех отраслей промышленности.

В нынешнем году Политех планирует внедрить у себя платформу управления индивидуальными образовательными траекториями Modeus. Платформа будет работать для трёх направлений подготовки специалистов: магистратуры ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг», аспирантуры и корпоративных образовательных программ.

Сейчас в России более 40 000 студентов из 17 университетов, входящих в ИОТ-консорциум, постоянно работают с Modeus. Этот цифровой продукт внесён в реестр отечественного ПО и обеспечивает переход на индивидуальные образовательные траектории с возможностью свободного выбора курсов и организации сетевого взаимодействия между университетами. Платформа поддерживает технологический переход к индивидуализированной модели высшего образования. Modeus позволяет проектировать новое образовательное пространство и реализовывать модульный подход к управлению учебным процессом, автоматизирует планирование нагрузки преподавателей и создание расписания.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI