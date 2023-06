Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирская область получит в 2023 году дополнительные 549 млн рублей на строительство объектов второй очереди кампуса мирового уровня. Об этом накануне сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Напомним, что объекты второй очереди – корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, отапливаемым переходом и научной библиотекой нового типа, научно-исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана, – строятся за счет средств Федеральной адресной инвестиционной программы. По данным на 7 июня, работы ведутся по всем трем объектам, в том числе по корпусу поточных аудиторий завершены работы по устройству котлована и фундамента здания, плиты перекрытия и вертикальных конструкций подземного этажа, гидроизоляции по поверхности стен под обратную засыпку. Ввод зданий в эксплуатацию намечен на 2025-2026 гг.

Справка: «Создание сети современных кампусов» – это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Наука и университеты». Новосибирская область вошла в число 8 пилотных регионов, отобранных Министерством науки и высшего образования России в 2021 году. Всего по планам к 2030 году по всей стране появится сеть из 30 кампусов мирового уровня. Актуальный статус работ по возведению новых корпусов НГУ еженедельно публикуется в разделе «Строительство кампуса мирового уровня» на сайте университета.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI