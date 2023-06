На ПМЭФ-2023 представили лучшие проекты Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 июня на ПМЭФ-2023 прошла питч-сессия Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес», оператором которого является Государственный университет управления.

С приветственными словами к победителям конкурса и гостям церемонии обратились сопредседатели конкурсной комиссии: Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, ректор Государственного университета управления Владимир Строев, исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина и глава Правительства Тамбовской области Наталия Макаревич.

«Социальное предпринимательство – это очень полезное и нужное явление. Оно способно находить индивидуальные потребности части населения, которые государство не всегда улавливает, решать задачи, до которых правительство пока не добралось. К тому же, социальное предпринимательство дает возможность людям с ограниченными физическими возможностями реализовать себя. Это не только придаёт им дополнительные смыслы и удовольствие от жизни, но и укрепляет общество в целом», – поделилась Татьяна Илюшникова.

Владимир Строев подчеркнул, что «если есть желание творить добро – это прекрасно. Но чтобы хорошо это делать необходимо учиться. Государственный университет управления готов предоставить свои площадки, техническую и методическую базу для реализации ДПО по ведению социального бизнеса. И, вполне возможно, впоследствии разработать и полноценные программы обучения».

Поблагодарила участников за проявленные инициативы и Наталия Макаревич: «Хочется сказать большое спасибо всем участникам конкурса за их нелёгкий труд. Учитывая сложившуюся в мире ситуацию этот труд тем более отраден и недооценить его невозможно. Даже простое понимание того, что в России есть добро и оно может быть правильно развито с помощью государства вызывает большую радость и осознание правильности принятых здесь решений».

В этом году в конкурсе приняли участие 2578 проектов из 79 субъектов Российской Федерации, в том числе 2133 проекта от представителей малого и среднего предпринимательства и 345 проектов в сфере НКО. В финал вышли 60 проектов в 12 номинациях.

Лучшие работы конкурсанты представили в рамках питч-сессии, прошедшей перед церемонией награждения.

В направлении малого и среднего предпринимательства выступили:

Анастасия Пономарева из Свердловской области с проектом «Разработка и запуск инклюзивных экскурсионных программ в этнографическом центре истории казачества «Арамильская слобода», который включает использование инновационных интерактивных технологий и оборудования в инклюзивных программах для детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Екатерина Гаськова из Республики Бурятия с проектом «Салют Орто», который предлагает российскому рынку уникальную альтернативу коленных модулей западных поставщиков для изготовления протезов нижних конечностей.

Диана Лютер из Приморского края с проектом «Детский книжный магазин и книжный клуб «Лютература». «По своей задумке и реализации – это не только точка для продажи книг и не просто бизнес. Наш проект про создание комфортного пространства и среды для детей», – отметила Диана.

Любовь Жукова, Ямало-Ненецкий автономный округ, с проектом «ЦКТ «УникУм»», который направлен на оказание ранней комплексной коррекционно-развивающей помощи, основанной на применении нейропсихологического подхода.

Станислав Озимов из Санкт-Петербурга, рассказавший о школе футбола для детей «Футболика». Как отметил автор проекта: «Через игру в футбол Футболика создает мир счастливых и здоровых детей».

Алёна Дорина из Санкт-Петербурга с проектом «Мебельная фабрика Астра», предполагающим инклюзивное производство мебели и предметов интерьера.

Мария Королева из Москвы представила «Глазнойпротез.рф» – это проект о достижениях в области глазного протезирования молодых ученых России, которые первыми стали применять печать для полного цикла изготовления глазных протезов.

Виталий Войнов из Оренбургской области представил проект Медико-диагностического центра им. профессора Войно-Ясенецкого, который уже более 1,5 лет медицинский центр успешно функционирует и помогает жителям региона получить высококвалифицированную медицинскую помощь как в Орске, так и в ведущих Федеральных медицинских центрах страны.

В направлении НКО были представлены:

Проект «Сеть гериатрических центров Сабриново» Александра Митрофанова из Московской области. Основным видом деятельности сети пансионатов «Сабриново» является организация быта и ухода для людей, которым в виду их возраста и физических возможностей сложно сделать самостоятельно обыденные и привычные для нас действия.

«Доброворот» Натальи Розиной из Москвы, направленный на превращение ненужных вещей в новые.

Проект «Электричка» Благотворительного Фонда Марины Леонович по поддержке инвалидов-колясочников, малоимущих, многодетных семей и онкобольных, Тверская область. «Проект «Электричка» — это единый центр для людей с ОВЗ в области, где совмещены несколько направлений занятости, а также проводятся мастер-классы, образовательные программы и организуется досуг»,–рассказала Марина Леонович.

Проект «Инженерные каникулы» Полины Мозгалевой, Москва. Проект включает создание и реализацию комплекса краткосрочных каникулярных программ для детей и подростков, направленных на знакомство и погружение на практике в современные технологии путем решения кейсов.

Напомним, что конкурс проводится Министерством экономического развития с 2015 года. Его целью является популяризация социального предпринимательства в России, продвижение лучших практик его развития и поддержки субъектов социального предпринимательства.

Благодарим участников за проделанную работу на благо общества.

