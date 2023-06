На площадке ВШЭ прошел финал регионального этапа турнира «Лига Знаний. Школы и колледжи»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Андрей Кожанов Ребята, как участники регионального финала всероссийского турнира вы все — уже победители! Будем болеть за команду, которая будет защищать честь московского образования на федеральном этапе турнира. Надеюсь увидеть вас и в других проектах Российского общества «Знание», а со временем, возможно, и как студентов Высшей школы экономики.

