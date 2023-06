«Десять баллов из десяти!»: воспитанницы Пансиона побывали в телестудии Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Воспитанницы Санкт-Петербургского пансиона Министерства обороны России посетили Политехнический университет. Они узнали интересные факты из истории вуза, осмотрели кампус и познакомились с деятельностью телестудии.

В рамках проекта « Лепота », которая поддержана программой «Приоритет-2030» и Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого сотрудничает со многими вузами — проводит экскурсии, реализует совместные проекты и многое другое.

В Санкт-Петербургском пансионе в ходе Летней школы «PROВыбор-2023» для воспитанниц 10 учебного курса организована профориентационная практика. Ученицы гуманитарного профиля приехали в Политех, чтобы изучить работу телестудии.

В научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» гостей встретили специалисты Управления по связям с общественностью. Начальник отдела специальных проектов Илона Жабенко провела экскурсию по корпусу и продемонстрировала макет кампуса университета. После этого девушки отправились в современный съемочный комплекс, в котором проводятся прямые эфиры, онлайн-конференции и научно-популярные шоу.

Профессиональная телестудия появилась в университете в 2019 году, и для этого много усилий приложила начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова. Телестудия открыла большие возможности. Теперь сотрудники и студенты могут реализовать разные творческие проекты, получить уникальный опыт работы. В телестудии на постоянной основе создаются видеопроекты, организуются прямые включения. Также студия не раз становилась площадкой телемарафонов , — рассказала Илона Дмитриевна.

Руководитель телестудии Дмитрий Тищенко представил оснащение: профессиональный свет, звуко- и видеооборудование, переконфигурируемые декорации, благодаря чему студия Политеха находится на одном уровне со студиями федеральных телеканалов. Он рассказал о сотрудничестве со студенческим медиацентром «Полимер» , о выездных и постановочных съемках, аэросъемках, монтаже видео и записи подкастов.

«Многие воспитанницы гуманитарного профиля интересуются журналистской деятельностью, поэтому в целях осознанного выбора будущей профессии важно побывать в профессиональной телестудии, увидеть работу современного съемочного комплекса и процесс съемок. Тем более что в Пансионе есть своя видеостудия, в которой девочки уже постигают азы журналистики, — отметила преподаватель отдельной дисциплины (иностранные языки) Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Министерства обороны Юлия Шубина. — Мы благодарим Политехнический университет и начальника Управления по связям с общественностью Марианну Дьякову за предоставленную возможность перенять опыт и узнать много нового. Надеемся на дельнейшее сотрудничество».

Многие воспитанницы, пришедшие на экскурсию в Политех, активно участвуют в медийной жизни Пансиона. Неудивительно, что девушки быстро освоились в телестудии: примеряли на себя роль телеведущих, читали по суфлёру, работали в кадре. Их интересовало практически всё: профессиональная команда УСО, обязанности и опыт работы в сфере медиапроизводства, проекты и взаимодействие с подразделениями вуза и партнёрами. Илона Жабенко подробно рассказала о давно полюбившемся проекте «Политеч Шоу», который посвящен главным новостях Политеха, и представила новый спецпроект «Как это по-русски?», в котором показывают, как отказаться от заимствований и какими словами из русского языка их можно заменить.

«В течение учебного года я задействована в съёмке новостных репортажей о жизни Пансиона, это очень увлекательно и в то же время волнительно. Я тщательно готовлюсь к съёмкам, занимаюсь актёрским мастерством, — рассказала воспитанница Пансиона. — Раньше я никогда не задумывалась о журналистике в качестве будущей профессии, но после встречи в телестудии Политеха эта сфера меня заинтересовала. Тут очень круто, десять баллов из десяти! Большое спасибо сотрудникам и университету за возможность познакомиться с историей, современной деятельностью и насыщенной студенческой жизнью одного из самых известных вузов страны. Визит дал нам множество идей, как улучшить работу нашей студии».

Гостей поразили обширная территория и богатая история Политехнического университета, просторные корпуса и современное оборудование. Одна из воспитанниц поделилась впечатлениями: В Политехе всё продумано до мелочей, гармонично и функционально. Замечательные живописные картины политехника, члена Профессионального союза художников России Александра Дудорова, которые выставлены в холле “Технополиса Политех”, произвели на меня колоссальное впечатление. Надеюсь, что мне выпадет счастливый шанс стать одной из студенток этого славного учебного заведения .

