ГУУ вошёл в рейтинг лучших вузов России RAEX-100

Государственный университет управления вошёл в топ-100 лучших вузов России по версии агентства RAEX.

Двенадцатый ежегодный рейтинг агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») был опубликован 7 июня 2023 года. ГУУ попадает в него не впервые, на этот раз наш университет занял 87 место.

Рейтинг агентства RAEX входит в семейство рейтингов «Три миссии университета». При его подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 120 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Всего в топ-100 вошли университеты из 29 регионов России. 33 участника рейтинга представляют Москву, 13 – Санкт-Петербург, пять – Подмосковье. Также в списке лучших широко представлены Томская область, Татарстан и Самарская область (по четыре вуза), а также Ростовская и Волгоградская области (по три участника).

Один из растущих параметров российских вузов – объём бюджета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В среднем по всем участникам рейтинга этот показатель вырос на 20%. Главным образом на результат повлияла масштабная государственная программа поддержки университетов «Приоритет-2030».

Рейтинг можно посмотреть на официальном сайте агентства.

