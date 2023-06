ВШЭ стала лучшей организацией в сфере корпоративных коммуникаций в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Андрей Лавров, старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ Эта победа отражает усилия всей нашей коммуникационной команды по укреплению репутации университета. Репутация — один из главных наших нематериальных активов, она играет важную роль в формировании спроса на образование в университете. В Вышке работают 10 тысяч человек, а число выпускников превысило 100 тысяч. Мы говорим с разной аудиторией — студентами, преподавателями, учеными, сотрудниками, общественностью — и делаем это на их языке.

