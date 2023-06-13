14 июня 2023 года состоится депозитный аукцион Агентства по развитию системы гарантий Нижегородской области

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
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|Параметры
|Дата проведения депозитного аукциона
|14.06.2023
|Валюта размещения
|RUB
|Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)
|223 000 000.00
|Срок размещения, дней
|160
|Дата внесения средств
|15.06.2023
|Дата возврата средств
|22.11.2023
|Минимальная процентная ставка размещения, % годовых
|5.50
|Условия заключения, срочный или особый
|Срочный
|Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)
|223 000 000.00
|Максимальное количество заявок от одной организации, шт.
|1
|Форма аукциона, открытая или закрытая
|Открытая
|Расписание (по московскому времени)
|Время сбора заявок
|с 14:00 по 14:20
|Заявки в предварительном режиме
|с 14:00 по 14:10
|Заявки в режиме конкуренции
|с 14:10 по 14:20
|Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся
|до 14:40