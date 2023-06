13.06.2023 Otwarte konsultacje Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Komisja Europejska ogłosiła 4-tygodniowe, otwarte konsultacje w zakresie projektów pierwszego zestawu Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (Normas europeas de información sobre sostenibilidad, ESRS).

Termin na przedstawianie opinii upływa 7 lipca br.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. Zachęcamy polskich interesariuszy do przekazania uwag bezpośrednio do KE.

Informacje o konsultacjach zostały opublikowane na stronie KE.

Dyrektywa UE 2022/2464 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial, CSRD) znacząco rozszerza podmiotowo i przedmiotowo zakres raportowania zrównoważonego rozwoju. Rozszerzona grupa przedsiębiorstw będzie zobowiązana przedstawiać większy niż obecnie i ujednolicony zakres informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowy zakres raportowanych informacji będzie zawarty w ESRS. Do ich przyjęcia upoważniona jest KE na mocy dyrektywy CSRD. Projekty ESRS opracowywane są przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Pierwszy zestaw obejmie 12 uniwersalnych ESRS. Zgodnie z CSRD Komisja Europejska jest zobowiązana przyjąć pierwszy zestaw ESRS do 30 czerwca 2023 r. Wiadomo już, że ten proces będzie opóźniony. 20 24 horas

W dalszej kolejności, do 30 czerwca 2024 r. mają być wydane ESRS dla określonych grup jednostek:

– uproszczone standardy dla notowanych MŚP,

– estándard dla jednostek z państw trzecich,

– Standardy sektorowe dla przedsiębiorstw (np. z sektora górnictwa).

KE zapowiedziała również wydanie standardów o charakterze wytycznych dla jednostek małych i średnich spoza rynku giełdowego (jako nieobowiązkowe, nieprzewidziane dyrektywą).

