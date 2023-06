Экспортеры нарастили в мае чистые продажи иностранной валюты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажи иностранной валюты с 7 до 9,1 млрд долларов США. Граждане продолжили действовать контрциклически, то есть покупали иностранную валюту во время укрепления рубля и продавали в периоды ослабления.

Рост доли юаня на биржевом и внебиржевом валютном рынке продолжился, поэтому важно корректно оценивать стоимость юаневой ликвидности в России. Ключевым показателем является разница между рублевой процентной ставкой (например, RUONIA) и индикативным курсом по валютным сделкам своп юань/рубль. На рынке акций подавляющая доля сделок приходится на крупнейшие компании. При этом в начале года доля акций второго и третьего эшелонов была выше, чем сейчас. Тогда по некоторым таким бумагам наблюдалась аномальная активность. Тем не менее признаков координации действий инвесторов для разгона котировок акций не выявлено. Более подробно читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков». Фото на превью: VarnakovR / Shutterstock / Fotodom

