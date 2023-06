Студентка ЭФ – призер Сибирского федерального округа по легкой атлетике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Иркутске прошло первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет, на котором за сборную команду Новосибирской области успешно выступила второкурсница Экономического факультета Ника Сигунова.

Ника завоевала две серебряные медали – на дистанциях: 1500 м (результат 4.51.18) и 5000 м (результат 18.48,32).

В этом году наша студентка уже не первый раз показывает отличные результаты на всероссийских соревнованиях. В январе на зимнем первенстве Сибирского федерального округа в Омске она стала обладателем двух бронзовых медалей на дистанциях 800 и 1500 м. А в марте в Кисловодске Ника вошла в десятку сильнейших девушек России на дистанции 3 км и в составе сборной области выиграла кубок России по кроссу общекомандном зачете.

Поздравляем Нику с медалями и желаем успехов в учебе и спорте!

