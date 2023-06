Стартовал прием заявок на проект «Мама-предприниматель»

Source: MIL-OSI Russian Language News

ачался прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель», организованной Минэкономразвития России. Участницы проекта получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей в каждом регионе предусмотрен грант в 100 тысяч рублей на реализацию. Подать заявку можно уже сейчас, заполнив онлайн-форму.

«Программа «Мама-предприниматель» – популярный, востребованный проект, который дает возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, преодолеть барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути: нехватку знаний о ведении бизнеса и отсутствие стартового капитала. В этом году в программе примут участие более 1500 женщин. Помимо главного приза, успешным проектам будет оказана дополнительная поддержка – бюджеты на продвижение своих товаров или услуг на рекламных поверхностях и в социальных сетях», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Проект «Мама-предприниматель» проводится на базе Центров «Мой бизнес» в 63 регионах страны. Участие является бесплатным. Участницами проекта могут стать женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, включая приемных матерей, усыновителей, опекунш. Наличие предпринимательского опыта не обязательно.

Обучение проходит в формате многодневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Соорганизаторами выступили Фонд «Наше будущее», «Корпорация МСП», Союз женщин России. Генеральным партнером программы является маркетплейс Wildberries. Партнеры – компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

Проект «Мама-предприниматель» реализуется в России на протяжении 10 лет. Его участницами за это время стали около 7000 женщин, 247 из них были признаны победительницами конкурса. В рамках программы проведено более 250 тренингов в 73 регионах России. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте мамапредприниматель.рф

