Рынок СПФИ завершил переход от ставки LIBOR на SOFR

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа успешно завершила переход на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) от использования индикатора LIBOR на индикатор SOFR в сделках “процентный своп” и “валютно-процентный своп”.

В рамках перехода от LIBOR на SOFR на рынке СПФИ был реализован механизм конверсии существующих сделок на LIBOR в сделки на SOFR. В основу механизма заложена методика ISDA Fallbacks, разработанная Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA), а также практика и опыт рынка СПФИ по переходу от Mosprime Rate на RUONIA в апреле 2023 года.

Ранее индикатор LIBOR (London Interbank Offered Rate) в долларах США широко использовался на финансовых рынках в качестве эталонного индикатора в деривативных, долговых и кредитных инструментах. Сокращение объемов межбанковского рынка в основе формирования LIBOR и непрозрачный механизм расчета индикатора стали причиной отказа регуляторов и участников рынка от использования LIBOR и перехода на более надежные ценовые ориентиры.

В качестве альтернативного индикатора в долларах США был выбран индикатор SOFR (Secured Overnight Financing Rate), формируемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка на основе широкого рынка РЕПО с казначейскими облигациями США.

Роман Локтионов, директор по внебиржевым деривативам Московской биржи:

“Конверсия сделок на LIBOR в сделки на SOFR завершает процесс перехода на безрисковые индикаторы на рынке СПФИ, первым этапом которого был переход от Mosprime Rate на RUONIA. Переход на безрисковые эталонные индикаторы, такие как RUONIA и SOFR, повысит прозрачность и качество ценообразования рынка стандартизированных производных финансовых инструментов”.

На рынке СПФИ обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до 10 лет в зависимости от типа инструмента. Сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом, в качестве которого выступает Национальный Клиринговый Центр. Это избавляет участников рынка от необходимости оценивать риски каждого контрагента и подписывать с ними генеральные соглашения, позволяет снизить затраты на капитал и пользоваться преимуществами единого клиринга и обеспечения с другими рынками Московской биржи.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI