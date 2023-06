Российско-армянский научно-образовательный форум

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

13 июня ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, президент Российского Союза ректоров В.А. Садовничий выступил перед участниками научно-образовательного форума «Интеграция науки, образования и производства – драйвер модернизации экономики», который открылся в столице Республики Армения, в Ереванском государственном университете. Форум собрал более 200 представителей ведущих университетов, министерств и профильных ведомств, научных организаций и бизнеса России и Армении.

Во вступительном слове В.А. Садовничий поблагодарил армянских коллег за теплый прием и высокий уровень организации мероприятия, участниками которого стали многие члены Российского Союза ректоров – ведущей общественной организации России в сфере науки и образования, в своих рядах объединяющей порядка 700 университетов России. По словам Виктора Антоновича, особое внимание РСР уделяет развитию международного сотрудничества с университетами и научными учреждениями разных стран. По его инициативе и под его эгидой создан ряд двусторонних и многосторонних международных межвузовских ассоциаций. В активе организации более 80 форумов с участием 6000 ректоров российских и зарубежных вузов. До конца этого года планируется провести форумы с руководителями университетов Кубы, Вьетнама, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Киргизии, Казахстана и других стран.

В.А. Садовничий познакомил коллег с потенциалом и традициями МГУ как старейшего и крупнейшего университета России. Московский университет сегодня – это 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, медицинский научно-образовательный центр, более 100 тысяч сотрудников и обучающихся, самая большая аспирантура в стране – более 4000 человек, около 300 членов государственных академий.

Особого внимания заслуживает запущенный Московским университетом в 2020 году проект создания междисциплинарных научно-образовательных школ. Говоря о их задачах, В.А. Садовничий подчеркнул, что сегодня наука уже не мононаправлена, нужно знать подходы других наук, привлекать знания других направлений научного поиска. Например, в рамках школы «Фундаментальные и прикладные исследования космоса» МГУ ведет работы по развёртыванию собственной группировки малых космических аппаратов «Созвездие-270», созданию оранжереи на орбите, Российской орбитальной служебной станции. В планах – создание и запуск университетской орбитальной обсерватории для поиска экзопланет.

Работы школы «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» связаны с исследованиями человеческого мозга, изучением когнитивных функций, проектами в области искусственного интеллекта и больших данных. Есть хорошие результаты. Так, удалось исследовать влияние ксеноновой терапии на двигательные и аффективные расстройства при болезни Паркинсона, разработана новая математическая модель памяти.

По мнению В.А. Садовничего, в ближайшие годы процесс цифровизации и искусственный интеллект окажут еще большее влияние на профессии. «Это выразится прежде всего в том, что наилучший результат деятельности в любой сфере будет достигнут посредством совместной работы человека и искусственного интеллекта. Профессионалы будут получать рекомендации от искусственного интеллекта. Профессионализм и мастерство будут зависеть от способности человека получать максимальную отдачу от искусственного интеллекта. Например, юристы, врачи, инженеры будут консультироваться с ним, прежде чем, принять то или иное решение. Само творчество, которое всегда считалось прерогативой людей, также будет преобразовано этим процессом гибридизации», – отметил президент РСР.

В.А. Садовничий обратил внимание коллег на то, что деятельность междисциплинарных школ МГУ связана с ещё одним крупным проектом университета. 25 января этого года Президент России В.В. Путин посетил первый построенный кластер Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Это единственная в России научно-технологическая долина, созданная университетом, его вклад в развитие инновационного потенциала высшей школы и страны в целом. Основная идея проекта – создание инновационной экосистемы мирового уровня, которая позволит повысить инвестиционную привлекательность сферы исследований и разработок, коммерциализировать их результаты. В Долине будет 9 кластеров общей площадью около пятисот тысяч кв. м: робототехники, нанотехнологий и новых материалов, биомедицинский, кластер информационных технологий, математического моделирования и высокопроизводительных вычислений, кластер наук о Земле и экологии, а также спортивный комплекс, музеи. Сейчас в них работает уже более 100 компаний-резидентов. Их число может значительно расшириться с учетом большого интереса к проекту со стороны зарубежных партнеров ведущего университета страны.

Укрепление международных связей МГУ традиционно находится в фокусе особого внимания руководства вуза. С зарубежными партнерами университет осуществляет программы академической мобильности, совместные научные исследования, организует центры и лаборатории. В настоящее время в МГУ обучается около 11 тысяч иностранных студентов из 70 стран мира, работают 5 филиалов за рубежом и совместный университет МГУ-ППИ в Китае.

Российский Союз ректоров и МГУ развивают не только двухсторонние, но и многосторонние форматы межуниверситетского диалога. Это происходит через работу межвузовских ассоциаций и консорциумов. Еще в 1989 году была создана Евразийская Ассоциация университетов, которая объединяет сегодня 140 университетов из 11 стран. В последнем ее Съезде, уже 15-ым по счету, который прошел в Московском университете 2 марта, приняли участие руководители 127 университетов из 18 стран. Ереванский государственный университет является одним из учредителей этой ассоциации.

Не менее перспективен формат сетевых университетов. В прошлом году образован Евразийский сетевой университет. Его деятельность должна сыграть важную роль в формировании единой системы Большого Евразийского партнерства в области образования и науки. Участниками проекта стали более 20 университетов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Целый ряд университетов стран дальнего зарубежья также заинтересован стать его участниками.

К важным проектам российского университетского сообщества, развивающихся и на международных треках, необходимо отнести такие инициативы, как Московский международный рейтинг «Три миссии университета», Национальная платформа «Открытое образование», Международная научная конференция «Ломоносов», Международный фестиваль науки «Наука 0+» («Наука для всех») с аудиторией более 16 миллионов человек. Осенью этого года планируется организовать Фестиваль в Армении, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, а также в Китае.

В.А. Садовничий пригласил армянских коллег принять участие в этих проектах, а также предложил провести II Российско-Армянский научно-образовательный форум весной 2024 года в Московском университете.

Организаторами Форума в Ереване выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Российский Союз ректоров, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российский центр научной информации, Российская академия образования. Партнерами с армянской стороны стали Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Ереванский государственный университет, Российско-армянский университет. В программе Форума запланированы пленарные и сессионные заседания по таким темам, как «Приоритетные направления сотрудничества в сфере науки», «Опыт России и Армении в формировании системы непрерывного образования», «Развитие системы среднего профессионального образования: новые возможности двустороннего сотрудничества», «Инновационное сотрудничество как фактор экономической модернизации», «Фундаментальная наука – практическому здравоохранению» и др.

Российско-Армянский научно-образовательный форум – это первое двустороннее мероприятие с участием ведущих университетов и научных учреждений России и Армении. Форум призван стать значимым фактором укрепления научно-образовательных связей двух стран. В церемонии открытия приняли участие спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой, министр просвещения РФ С.С. Кравцов, заместитель министра науки и высшего образования РФ К.И. Могилевский, вице-президент Российской академии наук С.Н. Калмыков, ученый секретарь Российской академии образования С.В. Иванова, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ж.А. Андреасян, ректор Ереванского государственного университета О.И. Ованиссян, президент Национальной академии наук Армении А.С. Сагян, председатель Комитета по науке Республики Армения С.С. Айоцян.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI